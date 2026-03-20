20 Mart 2026
Azərbaycan Premyer Liqası: "Neftçi" "İmişli"yə qarşı

Futbol
Xəbərlər
20 Mart 2026 09:29
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” “İmişli”yə qarşı

Bu gün futbol üzrə Misli Premyer Liqasının 25-ci turu çərçivəsində ikinci qarşılaşma “Palms Sports Arena” stadionuda keçiriləcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, “Neftçi” “İmişli”ni qəbul edəcək.

Oyun saat 19:15-də başlayacaq. “Neftçi” 34 xalla turnir cədvəlinin altıncı pilləsində qərarlaşıb. 22 xala malik “İmişli” isə doqquzuncudur.

Misli Premyer Liqası
Üçüncü Dövrə, 25-ci tur
20 mart
19:15. “Neftçi” - “İmişli”
Hakimlər: Tural Qurbanov, Asiman Əzizli, Cəmil Quliyev, Elvin Bayramov.
VAR: İnqilab Məmmədov.
AVAR: Kamran Bayramov.
Hakim-inspektor: Rəhim Həsənov.
AFFA nümayəndəsi: Elgiz Abasov.
“Palms Sports Arena”

Qeyd edək ki, tura martın 21-də yekun vurulacaq.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” “Qarabağ” ilə üz-üzə
09:00
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” “Qarabağ” ilə üz-üzə

Tura martın 21-də yekun vurulacaq
“Mançester Siti”, “Çelsi”, “Arsenal” və “Bavariya” Kubarsi ilə maraqlanırlar
08:14
Dünya futbolu

“Mançester Siti”, “Çelsi”, “Arsenal” və “Bavariya” Kubarsi ilə maraqlanırlar

Kubarsi bu mövsüm bütün turnirlərdə 39 oyunda meydana çıxıb
“Barselona” 30 milyon avro ödəməmək üçün Reşfordu yenidən icarəyə götürmək niyyətindədir
07:10
Dünya futbolu

“Barselona” 30 milyon avro ödəməmək üçün Reşfordu yenidən icarəyə götürmək niyyətindədir

Reşford 2027-ci ildə “blauqrana” ilə daimi müqavilə imzalayacaq
“Liverpul” yayda 6 futbolçu ilə yollarını ayıracaq – Daily Mail
05:17
Dünya futbolu

“Liverpul” yayda 6 futbolçu ilə yollarını ayıracaq – Daily Mail

Siyahıya Salah, Konate, Kyeza da daxildir
Yoahim Löv: “Müharibə edən bir ölkədə oynamaq təhlükəlidir”
03:18
Dünya futbolu

Yoahim Löv: “Müharibə edən bir ölkədə oynamaq təhlükəlidir”

Dünya çempionatı ABŞ, Meksika və Kanadada keçiriləcək
Avropa Liqasının bütün 1/4 final cütlükləri müəyyənləşib
02:56
Dünya futbolu

Avropa Liqasının bütün 1/4 final cütlükləri müəyyənləşib

Builki Avropa Liqasının finalı İstanbuldakı “Beşiktaş” stadionunda keçiriləcək

Ən çox oxunanlar

“Araz-Naxçıvan” cari mövsümdə ikinci dəfə “Şamaxı”nı məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO
18 Mart 16:59
Futbol

“Araz-Naxçıvan” cari mövsümdə ikinci dəfə “Şamaxı”nı məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura martın 21-də yekun vurulacaq
Arzusu üçün mübarizə apardı, amma onu görmədilər - Ağdaşlı “Ronaldinyo”nun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO/VİDEO
17 Mart 17:42
Futbol

Arzusu üçün mübarizə apardı, amma onu görmədilər - Ağdaşlı “Ronaldinyo”nun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO/VİDEO

“Bərdə” komandasının oyunçusu Ümid Mahmudov həyat hekayəsini danışıb
Azərbaycanda bədii gimnastika üzrə açıq regional birinciliyin son qalibləri müəyyənləşib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
19 Mart 16:31
Gimnastika

Azərbaycanda bədii gimnastika üzrə açıq regional birinciliyin son qalibləri müəyyənləşib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Fəxri kürsüyə çıxan gimnastlar bunlardır
Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Sumqayıt”a qalib gələrək liderliyini möhkəmləndirib
19 Mart 21:06
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Sumqayıt”a qalib gələrək liderliyini möhkəmləndirib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura martın 21-də yekun vurulacaq