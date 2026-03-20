Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” “Qarabağ” ilə üz-üzə

Bu gün futbol üzrə Misli Premyer Liqasının 25-ci turunun oyunu “Kəpəz” “Qarabağ” arasında baş tutacaq.
İdman.Biz xəbər verir ki, saat 15:00-da start götürəcək turun mərkəzi qarşılaşmasını Əli Əliyev idarə edəcək.
“Kəpəz” 18 xalla turnir cədvəlinin onuncu pilləsində yer alıb. 52 xala malik “Qarabağ” isə ikincidir.
Misli Premyer Liqası
Üçüncü Dövrə, 25-ci tur
20 mart
15:00. “Kəpəz” - “Qarabağ”.
Hakimlər: Əli Əliyev, Elşad Abdullayev, Tərlan Talıbzadə, Emin Əliyev.
VAR: Rauf Cabarov.
AVAR: Namik Hüseynov.
Hakim-inspektor: Feyzulla Feyzullayev.
AFFA nümayəndəsi: Elman Musayev.
Yevlax şəhər stadionu
Qeyd edək ki, tura martın 21-də yekun vurulacaq.