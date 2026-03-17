Ronaldu DÇ-2026-da kral kimi yaşayacaq: Lüks otel seçildi - FOTO

17 Mart 2026 15:50
Kriştianu Ronaldu və Portuqaliya millisinin 2026-cı il dünya çempionatı zamanı məskunlaşacağı məkan bəlli olub. Komanda Floridada yerləşən beşulduzlu “Four Seasons Resort Palm Beach” otelində qalacaq.

İdman.Biz “A Bola” nəşrinə istinadla xəbər verir ki, bu lüks kurort öz imkanları ilə diqqət çəkir. Oteldə komandanı şəxsi çimərlik, Mişlen ulduzlu baş aşpazın çalışdığı restoran və üç hovuz (biri qapalı, ikisi açıq) gözləyir.

Məşq kompleksi oteldən 30 km məsafədə yerləşsə də, genişliyi ilə seçilir. On futbol meydançasından ibarət olan bu kompleks idmançıların hazırlığı üçün hər cür şəraitə malikdir.

Maraqlı məqam odur ki, bu otel həm də rəmzi məna daşıyır. Bir müddət əvvəl klublararası dünya çempionatı zamanı “Real” komandası da məhz bu məkanda məskunlaşıb.

