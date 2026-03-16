Kriştianu Ronaldu Madriddə dəbli geyimi ilə diqqət çəkib - FOTO

16 Mart 2026 18:39
Portuqaliya millisinin hücumçusu Kriştianu Ronaldu Madriddə gəzinti zamanı diqqət mərkəzinə düşüb.

İdman.Biz bu barədə xarici KİV-ə istinadən xəbər verir.

Hazırda zədədən sonra bərpa prosesini Madriddə davam etdirən futbolçu boş vaxtını şəhərdə gəzintiyə ayırır. Kameralar onu ümumi dəyəri 3360 avro(təxminən 6 500 manat) olan dəbli geyimdə görüntüləyib.

Bildirilir ki, Ronaldunun geyiminin əsas hissəsi Louis Vuitton brendinə məxsus şalvar və idman ayaqqabısından ibarət olub. Bundan əlavə, futbolçu üzərində böyük yazı olan “Loewe” köynəyi ilə də seçilib. Saat və zinət əşyalarının qiyməti isə bu məbləğə daxil edilməyib.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Çelsi”yə iki illik sınaq müddəti ilə şərti transfer qadağası qoyulub
19:55
Dünya futbolu

“Çelsi”yə iki illik sınaq müddəti ilə şərti transfer qadağası qoyulub

Premyer Liqa klubun akademiyası üçün yeni oyunçularla müqavilə bağlamasını doqquz ay müddətinə qadağan edib
U-17-nin millimizin təlim-məşq toplanışı üçün heyəti məlum olub
19:40
Milli komanda

U-17-nin millimizin təlim-məşq toplanışı üçün heyəti məlum olub

U-17 orada Bolqarıstan, Litva və Maltanın müvafiq yaş qrupundan ibarət komandaları ilə qarşılaşacaq.
Eşli Koul İtaliya klubunun baş məşqçisi olub
19:25
Dünya futbolu

Eşli Koul İtaliya klubunun baş məşqçisi olub

Eşli Koul daha çox “Arsenal” və “Çelsi”dəki çıxışları ilə tanınır
Flik "Barselona" ilə müqaviləsini 2028-ci ilə qədər uzadacaq — Sport.es
19:09
Dünya futbolu

Flik "Barselona" ilə müqaviləsini 2028-ci ilə qədər uzadacaq — Sport.es

Alman məşqçi müqavilənin uzadılmasına razılıq verib
Mahir Emreli vurduğu qolu intihar etmiş dayısı oğluna həsr edib - FOTO
18:54
Futbol

Mahir Emreli vurduğu qolu intihar etmiş dayısı oğluna həsr edib - FOTO

Millimizin hücumçusundan emosional paylaşım
İlham Yadullayev: “Geriyə baxmaq olmaz, irəli boylanmalıyıq”
17:01
Azərbaycan futbolu

İlham Yadullayev: “Geriyə baxmaq olmaz, irəli boylanmalıyıq”

49 yaşlı mütəxəssis komandasının “Şahdağ Qusar”la heç-heçə etdiyi oyun haqda fikirlərini bölüşüb

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”ni darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO
14 Mart 16:54
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”ni darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura martın 15-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” üç qolla qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
15 Mart 19:59
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” üç qolla qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

"Ağ-qara"lar xallarını 34-ə çatdırdı
U23 Avropa Çempionatı: Güləşçilərimiz medallar uğrunda mübarizədə rəqibləri bəllidir
14 Mart 23:21
Güləş

U23 Avropa Çempionatı: Güləşçilərimiz medallar uğrunda mübarizədə rəqibləri bəllidir - YENİLƏNİB

Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq
Varşavada cüdo bayramı: Elmar Qasımov və Camal Feyziyevdən növbəti medallar - YENİLƏNİB + FOTO
15 Mart 23:58
Cüdo

Varşavada cüdo bayramı: Elmar Qasımov və Camal Feyziyevdən növbəti medallar - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan millisi Polşadakı Avropa Açıq turnirini üç mükafatla başa vurub