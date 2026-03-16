Azərbaycanda valideyn övladına portuqaliyalı ulduz futbolçunun adını verib

16 Mart 2026 15:10
2025-ci ildə Azərbaycanda doğulan bir körpəyə portuqaliyalı ulduz futbolçu Kriştianu Ronaldunun adı verilib.

İdman.Biz xəbər verir ki, bunu təsdiq edən məlumata Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinin saytında rast gəlmək mümkündür.

Nazirliyin veb-saytının axtarış hissəsində məşhur futbolçunun adını yazarkən 2025-ci ildə bir vətəndaşımızın “Ronaldo” adlandırıldığı öz təsdiqini tapır.

Məlumat üçün əlavə edək ki, 41 yaşlı portuqaliyalı hücumçusu Kriştianu Ronaldu hazırda Səudiyyə Ərəbistanının “Ən-Nəsr” klubunda çıxış edir.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

U-20 millisinin baş məşqçisinin köməkçiləri müəyyənləşib
15:07
Azərbaycan futbolu

U-20 millisinin baş məşqçisinin köməkçiləri müəyyənləşib

Ruy Jorje bildirib ki, uzun müddət bu məşqçilərlə birgə əməkdaşlıq edib
Sərxan Hacıyev: “FIFA ilə sıx əlaqədəyik”
15:04
Azərbaycan futbolu

Sərxan Hacıyev: “FIFA ilə sıx əlaqədəyik”

Milli assosiasiya rəsmisi Ruy Jorjeyin seçilməsinin əsas səbəbini izah edib
Rui Jorje: “Azərbaycan millisi Portuqaliya yığması deyil”
14:53
Azərbaycan futbolu

Rui Jorje: “Azərbaycan millisi Portuqaliya yığması deyil”

O bildirib ki, bunu çox yaxşı bilirəm
Sərxan Hacıyev: “U-20 yığmamız turnirdə ev sahibi kimi iştirak edəcək”
14:49
Azərbaycan futbolu

Sərxan Hacıyev: “U-20 yığmamız turnirdə ev sahibi kimi iştirak edəcək”

O bildirib ki, köməkçilərdən biri terli məşqçi olacaq
Azərbaycan millisinin baş məşqçisi Ruy Jorjenin müqaviləsinin müddəti bəlli olub
14:28
Futbol

Azərbaycan millisinin baş məşqçisi Ruy Jorjenin müqaviləsinin müddəti bəlli olub

O, komandada işləməyin onun üçün böyük qürur olduğunu vurğulayıb
“Bornmut” klubunun səhmdarlarından biri Oskar mükafatını qazanıb
14:27
Futbol

“Bornmut” klubunun səhmdarlarından biri Oskar mükafatını qazanıb

Maykl Cordan “Ən yaxşı kişi aktyoru” nominasiyasında qalib olub

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”ni darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO
14 Mart 16:54
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”ni darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura martın 15-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” üç qolla qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
15 Mart 19:59
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” üç qolla qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

"Ağ-qara"lar xallarını 34-ə çatdırdı
U23 Avropa Çempionatı: Güləşçilərimiz medallar uğrunda mübarizədə rəqibləri bəllidir
14 Mart 23:21
Güləş

U23 Avropa Çempionatı: Güləşçilərimiz medallar uğrunda mübarizədə rəqibləri bəllidir - YENİLƏNİB

Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq
Varşavada cüdo bayramı: Elmar Qasımov və Camal Feyziyevdən növbəti medallar - YENİLƏNİB + FOTO
15 Mart 23:58
Cüdo

Varşavada cüdo bayramı: Elmar Qasımov və Camal Feyziyevdən növbəti medallar - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan millisi Polşadakı Avropa Açıq turnirini üç mükafatla başa vurub