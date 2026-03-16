Azərbaycanda valideyn övladına portuqaliyalı ulduz futbolçunun adını verib

2025-ci ildə Azərbaycanda doğulan bir körpəyə portuqaliyalı ulduz futbolçu Kriştianu Ronaldunun adı verilib.
İdman.Biz xəbər verir ki, bunu təsdiq edən məlumata Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinin saytında rast gəlmək mümkündür.
Nazirliyin veb-saytının axtarış hissəsində məşhur futbolçunun adını yazarkən 2025-ci ildə bir vətəndaşımızın “Ronaldo” adlandırıldığı öz təsdiqini tapır.
Məlumat üçün əlavə edək ki, 41 yaşlı portuqaliyalı hücumçusu Kriştianu Ronaldu hazırda Səudiyyə Ərəbistanının “Ən-Nəsr” klubunda çıxış edir.