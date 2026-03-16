Kaxaber Tsxadadze azarkeşlərin etirazına reaksiya verdi: “İstefaya səsləyənlər uşaqlardır”

Misli Premyer Liqasının 24-cü turunda doğma meydanda “Neftçi”yə 1:3 hesabı ilə məğlub olan “Qəbələ”nin baş məşqçisi Kaxaber Tsxadadze oyunsonrası mətbuat konfransında maraqlı açıqlamalarla yadda qalıb. Təcrübəli mütəxəssis həm qarşılaşmanı təhlil edib, həm də tribunadan gələn istefa şüarlarına münasibət bildirib.
Tsxadadze komandasının psixoloji vəziyyətindən narahatlığını ifadə edib.
“Fikrimcə, bərabər bir oyun keçdi. Oyuna çox yaxşı başlamışdıq. Təəssüf ki, çox sadə qollar buraxdıq. Bu səviyyədə, xüsusən də “Neftçi” kimi komandalara qarşı belə səhvlərə yol vermək olmaz. Görünən odur ki, futbolçularda psixoloji baxımdan problem var. Fiziki cəhətdən hər hansı bir çətinliyimizin olduğunu düşünmürəm, ancaq psixoloji tərəf üzərində işləmək lazımdır”, - deyə baş məşqçi söyləyib.
Gürcü mütəxəssis oyun zamanı onu istefaya çağıran azarkeşlərin davranışını da tənqid edib:
“Müəyyən müddətdir burada işləyirəm və bəzi azarkeşlərin istefa tələbini anlamıram. Avropada belə vəziyyətlərdə komandaya və baş məşqçiyə sona qədər dəstək olurlar. Məni istefaya səsləyənlər 13-14 yaşlı uşaqlardır”.