16 Mart 2026
Kertis Cons “Liverpul”dan ayrıla bilər

16 Mart 2026 08:29
İngiltərənin “Liverpul” futbol klubunun yetirməsi olan Kertis Consun komandadakı gələcəyi sual altındadır. 25 yaşlı yarımmüdafiəçinin hazırkı müqaviləsi gələn ilin iyununda başa çatacaq və tərəflər hələ də yeni sözləşmə barədə razılığa gələ bilməyiblər.

İdman.Biz “The Athletic” nəşrinə istinadla xəbər verir ki, müqavilə müddətinin bitməsinə az qalması bir neçə klubu hərəkətə keçirib. Artıq yanvar ayında “İnter” və “Tottenhem” futbolçunun transferi ilə maraqlanıblar.

Qeyri-müəyyənliyin əsas səbəbi futbolçunun az oyun şansı qazanmasıdır. Doğma klubunda 200-dən çox oyuna çıxsa da, Dominik Soboslay və Aleksis Mak Allister kimi oyunçularla rəqabət Consun start heyətindəki yerini itirməsinə səbəb olub. O, daha mütəmadi olaraq ilk “11-lik”də yer almaq niyyətindədir.

Qeyd edək ki, Kertis Cons bu mövsüm 36 matçda iştirak edib. Əsasən ehtiyat oyunçular skamyasından meydana daxil olan yarımmüdafiəçi bu görüşlərdə iki qol və iki məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Vinisius Juniorun sevgilisi gündəmi silkələdi: Sosial şəbəkələr ikiyə bölündü
06:15
Futbol

Vinisius Juniorun sevgilisi gündəmi silkələdi: Sosial şəbəkələr ikiyə bölündü

“Real”ın ulduzunun şəxsi həyatı gözəllik və maddi imkanlar ətrafında müzakirə obyektinə çevrilib
Hans-Diter Flikdən gözlənilməz tənqid: “Bundan çox daha yaxşı oynaya bilərdik”
04:48
Futbol

Hans-Diter Flikdən gözlənilməz tənqid: “Bundan çox daha yaxşı oynaya bilərdik”

Beş qol vuran “Barselona”nın baş məşqçisi futbolçularından daha çox pressinq tələb edir
Maykl Kerrikdən tarixi rekord: “Old Trafford”un yeni kralı
04:10
Futbol

Maykl Kerrikdən tarixi rekord: “Old Trafford”un yeni kralı

“Mançester Yunayted”in baş məşqçisi klub tarixində ardıcıl altı ev qələbəsi qazanan ilk mütəxəssis olub
Yuri Vernidubdan sərt cavab: “Nə qədər istəsələr, provokasiyaya cəlb etsinlər”
03:22
Futbol

Yuri Vernidubdan sərt cavab: “Nə qədər istəsələr, provokasiyaya cəlb etsinlər”

“Neftçi”nin baş məşqçisi həm “Qəbələ” üzərindəki qələbəni, həm də ətrafında yaranan qalmaqalları şərh edib
Viktor Fontdan məğlubiyyət açıqlaması: “Biz məyusuq”
03:06
Futbol

Viktor Fontdan məğlubiyyət açıqlaması: “Biz məyusuq”

Prezident seçkilərində qalib gələn Joan Laporta 2031-ci ilə qədər klubun rəhbəri olacaq
Qavi uzunmüddətli zədədən sonra 10 dəqiqə oynadı
02:48
Futbol

Qavi uzunmüddətli zədədən sonra 10 dəqiqə oynadı

21 yaşlı futbolçu ilk dəfə 2023-cü ilin noyabrında İspaniya millisinin Gürcüstana qarşı oyununda dizindən ağır zədə almışdı

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”ni darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO
14 Mart 16:54
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”ni darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura martın 15-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” üç qolla qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
15 Mart 19:59
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” üç qolla qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

"Ağ-qara"lar xallarını 34-ə çatdırdı
U23 Avropa Çempionatı: Güləşçilərimiz medallar uğrunda mübarizədə rəqibləri bəllidir
14 Mart 23:21
Güləş

U23 Avropa Çempionatı: Güləşçilərimiz medallar uğrunda mübarizədə rəqibləri bəllidir - YENİLƏNİB

Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq
Varşavada cüdo bayramı: Elmar Qasımov və Camal Feyziyevdən növbəti medallar - YENİLƏNİB + FOTO
15 Mart 23:58
Cüdo

Varşavada cüdo bayramı: Elmar Qasımov və Camal Feyziyevdən növbəti medallar - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan millisi Polşadakı Avropa Açıq turnirini üç mükafatla başa vurub