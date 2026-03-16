Kertis Cons “Liverpul”dan ayrıla bilər

İngiltərənin “Liverpul” futbol klubunun yetirməsi olan Kertis Consun komandadakı gələcəyi sual altındadır. 25 yaşlı yarımmüdafiəçinin hazırkı müqaviləsi gələn ilin iyununda başa çatacaq və tərəflər hələ də yeni sözləşmə barədə razılığa gələ bilməyiblər.
İdman.Biz “The Athletic” nəşrinə istinadla xəbər verir ki, müqavilə müddətinin bitməsinə az qalması bir neçə klubu hərəkətə keçirib. Artıq yanvar ayında “İnter” və “Tottenhem” futbolçunun transferi ilə maraqlanıblar.
Qeyri-müəyyənliyin əsas səbəbi futbolçunun az oyun şansı qazanmasıdır. Doğma klubunda 200-dən çox oyuna çıxsa da, Dominik Soboslay və Aleksis Mak Allister kimi oyunçularla rəqabət Consun start heyətindəki yerini itirməsinə səbəb olub. O, daha mütəmadi olaraq ilk “11-lik”də yer almaq niyyətindədir.
Qeyd edək ki, Kertis Cons bu mövsüm 36 matçda iştirak edib. Əsasən ehtiyat oyunçular skamyasından meydana daxil olan yarımmüdafiəçi bu görüşlərdə iki qol və iki məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.