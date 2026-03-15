Joan Laporta: “Hansi Flik və oyunçular matçdan sonra səs verəcəklər”

“Barselona” klubunun prezidenti Joan Laporta prezident seçkiləri günü səsvermə prosesi və seçki kampaniyası dövründə yaşanan gərginliklərlə bağlı açıqlama verib.
İdman.Biz xəbər verir ki, Laporta komandanın baş məşqçisi Hansi Flik və futbolçuların səsvermədə iştirak edəcəyini təsdiqləyib.
“Hansi və oyunçular matçdan sonra səs verəcəklər. Bildiyiniz kimi, Hansi, Deku və Boyan layiq olmadıqları kəskin və ədalətsiz hücumlara məruz qaldılar. Səsvermənin nəticəsi bizim ədalət diyarına zəfərlə qayıdışımız olacaq. Onların bu seçki kampaniyasına necə dözdüklərini görmək heyranedicidir. Bir çox insan sadəcə məni müdafiə etdiyi üçün hücumlara məruz qaldı”, - deyə Laport bildirib.
Prezident gənc ulduz Lamin Yamalın kluba dəstəyini də xüsusi vurğulayıb:
“Lamini sevirəm, onun etdikləri ürəkdən gəlir. Onun paylaşımını görəndə ilk təəccüblənən mən oldum. O, bir dahidir, onu çox bəyənirəm”.
Səsvermədə iştirak edən digər simalar haqqında da danışan Laporta duyğularını gizlətməyib:
“Aytana Bonmatinin səs verməsini, Busketsin bura oğlu ilə gəlməsini görmək çox xoş idi. Qətərdən gələn Valero Rivera ilə görüşmək isə olduqca təsirli idi. 2021-ci ildə pandemiya səbəbindən hər şey daha sərt nəzarət altında idi. Bu gün isə insanlar mütləq vətəndaşlıq məsuliyyəti nümayiş etdirərək səs verməyə gəlirlər. “Kamp Nou”dakı kranları görəndə emosiyalarımı cilovlaya bilmirəm. Əvvəlki seçkilərin heç birində belə bir şey görməmişdim”.