15 Mart 2026
AZ

Superliqa: “Kasımpaşa”dan həyati qələbə

Futbol
Xəbərlər
53
Türkiyə Super Liqasının 26-cı həftəsində turnir cədvəlinin aşağı pillələrində qərarlaşan iki komanda - “Kasımpaşa” və “Eyüpspor” qarşı-qarşıya gəlib. Hər iki kollektiv üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən matç meydan sahiblərinin 1:0 hesablı minimal qələbəsi ilə başa çatıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, Emre Belözoğlu rəhbərlik etdiyi “Kasımpaşa”ya vacib üç xalı gətirən qolu 33-cü dəqiqədə Adria Benediçak vurub. Oyunun geri qalan hissəsində hesabı qorumağı bacaran İstanbul təmsilçisi üç oyunluq qələbə həsrətinə son qoyub.

Bu nəticədən sonra xallarını 24-ə çatdıran “Kasımpaşa” eniş zolağından çıxmağı bacarıb – 14-cü pillə. “Eyüpspor” isə 22 xalla təhlükəli zonada qalıb.

Qeyd edək ki, “Kasımpaşa” növbəti turda səfərdə “Beşiktaş”ın qonağı olacaq. Həmin qarşılaşmada sarı vərəqə limitini dolduran İrfan Can Kahveci komandasına kömək edə bilməyəcək. “Eyüpspor” isə doğma meydanda “Trabzonspor”u qəbul edəcək.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Liqa 1: “Strasbur” - “Paris” matçında qolsuz bərabərlik
20:35
Futbol

Liqa 1: “Strasbur” - “Paris” matçında qolsuz bərabərlik

Meydan sahiblərinin ardıcıl sülh seriyası davam edir
Seriya A: “Kalyari” üçün kabus, autsayderə rüsvayçı məğlubiyyət - YENİLƏNİR
20:24
Futbol

Seriya A: “Kalyari” üçün kabus, autsayderə rüsvayçı məğlubiyyət - YENİLƏNİR

Fabio Pisakanenin yetirmələri say üstünlüyündə olduğu matçda “Piza”ya uduzublar
Premyerliqa: “Mançester Yunayted” üçün möhtəşəm qələbə - VİDEO
20:06
Futbol

Premyerliqa: “Mançester Yunayted” üçün möhtəşəm qələbə - VİDEO

“Old Trafford”da dörd qolun vurulduğu oyunda meydan sahibləri “Aston Villa”nı üstələyib
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” üç qolla qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
19:59
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” üç qolla qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

"Ağ-qara"lar xallarını 34-ə çatdırdı
Joan Laporta: “Hansi Flik və oyunçular matçdan sonra səs verəcəklər”
19:47
Futbol

Joan Laporta: “Hansi Flik və oyunçular matçdan sonra səs verəcəklər”

“Barselona”nın prezidenti seçki kampaniyası zamanı məruz qaldıqları haqsız hücumlardan danışıb
La Liqa: “Espanyol”un qələbə həsrəti davam edir
19:28
Futbol

La Liqa: “Espanyol”un qələbə həsrəti davam edir

Şarl Pikelin qırmızı vərəqəsi oyunun taleyini dəyişib

Ən çox oxunanlar

Avropa Liqası: “Frayburq”dan minimal qələbə, “Nottingem Forest”dan gözlənilməz məğlubiyyət
13 Mart 02:08
Futbol

Avropa Liqası: “Frayburq”dan minimal qələbə, “Nottingem Forest”dan gözlənilməz məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO

UEFA Avropa Liqasında 1/8 finalın ilk oyunları keçirilib
Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”ni darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO
14 Mart 16:54
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”ni darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura martın 15-də yekun vurulacaq
U23 Avropa Çempionatı: Güləşçilərimiz medallar uğrunda mübarizədə rəqibləri bəllidir
14 Mart 23:21
Güləş

U23 Avropa Çempionatı: Güləşçilərimiz medallar uğrunda mübarizədə rəqibləri bəllidir - YENİLƏNİB

Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” üç qolla qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
19:59
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” üç qolla qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

"Ağ-qara"lar xallarını 34-ə çatdırdı