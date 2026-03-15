15 Mart 2026
Qvardiola Holand və hucumdakı problemlərdən danışdı: “Erlinq bunu bilir”

15 Mart 2026 12:23
Qvardiola Holand və hucumdakı problemlərdən danışdı: “Erlinq bunu bilir”

“Mançester Siti” futbol komandasının baş məşqçisi Pep Qvardiola Premyer Liqanın son turunda “Vest Hem”lə heç-heçədən (1:1) sonra komandasının hücum potensialı və Erlinq Holandın forması barədə fikirlərini bölüşüb.

İdman.Biz xəbər verir ki, mütəxəssis Holandın qol vura bilməməsinin səbəbini təkcə futbolçuda yox, komanda daxilindəki əlaqələrdə görüb.

“Qol çatışmazlığı bizi incidir, amma söhbət təkcə bundan getmir. Mövsümün əvvəlində Fil Fodenin də dayandırılması mümkün deyildi. Səbəbi bir və ya iki oyunçuda axtarmaq asandır, lakin əsas məsələ meydandakı əlaqələr, harmoniya və formadır”, - deyə Pep söyləyib.

Qvardiola norveçli hücumçunun tezliklə geri dönəcəyinə inandığını bildirib:

“Erlinq bunu bilir. Bizə onun qolları lazımdır, lakin bunun üçün daha çox təhlükəli vəziyyət yaratmalıyıq. İkinci hissənin ilk 20 dəqiqəsində olduğu kimi oynamalıyıq. İlk hissədə nəzarət bizdə olsa da, rəqib qapısı önündə kəskinlik çatışmırdı. Holand tezliklə yenidən qollarını sıralayacaq”.

Qeyd edək ki, bu heç-heçədən sonra “şəhərlilər” lider “Arsenal”dan doqquz xal geri qalsalar da, ehtiyatda bir oyunları var. Cari mövsümdə Holandın statistikası əvvəlki illərlə müqayisədə bir qədər aşağı düşüb - ulduz hücumçu son 12 Premyer Liqa matçında cəmi üç qol vura bilib.

İdman.Biz
