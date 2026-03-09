Vadim Abdullayev: “Vəziyyət həqiqətən ağırdır”

“Qalib gələyi çox istəyirdik. Fikrimcə, oyundakı fürsətləri nəzərə alsaq, qələbəyə layiq tərəf biz idik. Amma yenə də 1 xal qazanmışıq və buna görə Allaha şükürlər olsun”.
Bu sözləri “Karvan-Yevlax”ın futbolçusu Vadim Abdullayev deyib.
Təcrübəli futbolçu komandasının Misli Premyer Liqasının 23-cü turunda “Sumqayıt”la heç-heçə etdikləri oyunu şərh edib.
“Son vaxtlar Premyer Liqada qalıb-qalmayacağımız çox müzakirə olunur. Bu da başa düşüləndir, çünki vəziyyət həqiqətən ağırdır. Heyətlə bağlı problemimiz yoxdur. Yaxşı kollektivimiz var və daha yaxşı olmağa çalışırıq. Düşünürəm ki, əziyyətimizin yaxşı mənada faydasını görəcəyik. Sona qədər mübarizəmizi aparmalıyıq. Ürəkdən istəyirik ki, bu vəziyyətdən çıxaq. Çox çalışırıq, əziyyət çəkirik. İnanıram ki, vəziyyət düzələcək. Zaman hər şeyi göstərəcək. Futbolda hər rəqibdən xal almaq olar. Bizim üçün hər rəqib çətindir, amma təslim olmaq olmaz”, - deyə o, sport24.az-a açıqlamasında deyib.
Qeyd edək ki, “Karvan-Yevlax” “Sumqayıt” matçı 1:1 hesabı ilə başa çatıb.