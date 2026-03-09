Piter Krauç “Tottenhem”i Premyer Liqanın ən zəif komandası adlandırdı

İngiltərə millisinin sabiq hücumçusu Piter Krauç keçmiş klubu “Tottenhem” haqqında sərt fikirlər səsləndirib.
İdman.Biz xəbər verir ki, o, London təmsilçisini hazırda İngiltərə Premyer Liqasının ən zəif komandası adlandırıb.
P. Krauç bildirib ki, xüsusilə Miladdan sonra “Tottenhem”in nəticələri bunu açıq şəkildə göstərir.
Onun sözlərinə görə, hətta turnir cədvəlinin sonlarında qərarlaşan “Vulverhempton” da son vaxtlar xal toplamağa başlayıb.
Sabiq futbolçu qeyd edib ki, “Vest Hem” və “Nottingem Forest” kimi komandalar da nəticələrini yaxşılaşdırır.
P. Krauçun fikrincə, buna görə də hazırda “Tottenhem” formal olaraq Premyer Liqanın ən zəif komandası sayılmalıdır.
Məlumat üçün əlavə edək ki, hazırda “Tottenhem” İngiltərə Premyer Liqasında 16-cı pillədə qərarlaşıb və hesabında 29 xal var.