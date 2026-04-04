Qurban Qurbanov: “Bu cür rəqibə qarşı oynamaq xoşdur” - VİDEO

“Azarkeşlərə möhtəşəm atmosferə görə təşəkkür etmək istəyirəm. Düşünürəm ki, futbolçular onlara möhtəşəm oyun göstərdilər. Sürətli oyun alındı”.
İdman.Biz bildirir ki, bu sözləri “Qarabağ”ın baş məşqçisi Qurban Qurbanov “Sabah” Azərbaycan Kubokunun yarımfinalındakı oyundan sonra deyib.
Matç 2:2 hesabı ilə bitib.
“Qarşımızda çox yaxşı kollektiv var idi. Sona qədər mübarizə aparan bir komandaya qarşı oynadıq. Bizə bu cür rəqibə qarşı oynamaq xoşdur. Son iki oyunumuz çox baxımlı idi. Cavab oyununda da əlimizdən gələni edəcəyik. Ondan öncə, 2 gün sonra “Karvan-Yevlax”la çempionatda oyunumuz var, ona hazırlaşmalıyıq”, - Qurbanov bildirib.
O, mediada müzakirə olunan Aleksey Kaşukun “Sabah”a keçidi məsələsinə də toxunub: “Sabah”la məsələsi yoxdur. Yəni bu barədə qarşı tərəfin bir planı var, yoxsa yox. Bilmirəm. Bizdə hələ ki belə bir düşüncə yoxdur. “Sabah”la son çempionat oyununda start heyətdə idi. Yetərincə zaman aldığını düşünürəm. Oyunundan tam razı qalmadığımız məqamlar var. Bunun üzərində çalışacağıq”.
