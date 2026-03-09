9 Mart 2026
AZ

“Arsenal” qərarını verdi: Piero İnkapie birdəfəlik transfer edilir

Futbol
Xəbərlər
9 Mart 2026 09:27
84
“Arsenal” qərarını verdi: Piero İnkapie birdəfəlik transfer edilir

İngiltərənin “Arsenal” futbol klubu heyətini gücləndirmək istiqamətində növbəti addımını atıb. London təmsilçisi hazırda icarə əsasında komandada çıxış edən Piero İnkapienin transfer hüquqlarına tam sahib olmaq qərarına gəlib.

İdman.Biz xəbər verir ki, ekvadorlu müdafiəçinin müqaviləsi iyunda birdəfəlik transferə çevriləcək. Bu məsələdə heç bir şübhə yeri qalmayıb. Müqavilənin ilkin mərhələdə icarə əsasında qurulması sırf maliyyə feyr-pleyi qaydaları ilə bağlı olub. Klub rəhbərliyi bu transferi daha əvvəl David Rayanın “Brentford”dan keçidində istifadə edilən analoji sxemlə reallaşdırıb.

“Arsenal” bu transfer üçün “Bayer”ə 52 milyon avro (104 milyon AZN) ödəyəcək. Bundan əlavə, Leverkuzen təmsilçisi futbolçunun növbəti satışından 10 faiz pay əldə edəcək.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” “Turan Tovuz”a qarşı
09:42
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” “Turan Tovuz”a qarşı

Matç saat 20:30-da başlayacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” “Kəpəz” ilə üz-üzə
09:10
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” “Kəpəz” ilə üz-üzə

Matç saat 18:30-da başlayacaq
“Nyukasl”da qapıçı inqilabı: Nik Poup və Aaron Ramsdeylə vida
08:32
Futbol

“Nyukasl”da qapıçı inqilabı: Nik Poup və Aaron Ramsdeylə vida

“Sağsağanlar” yay transfer pəncərəsində təcrübəli qolkiper axtarışına çıxacaqlar
Çexiya futbolunda qeyri-adi hadisə: Tomaş Koubekin vurduğu top eyvana düşüb - VİDEO
07:25
Futbol

Çexiya futbolunda qeyri-adi hadisə: Tomaş Koubekin vurduğu top eyvana düşüb - VİDEO

Təcrübəli qapıçının uzaqlaşdırdığı top stadionun yaxınlığındakı evin balkonuna düşüb
“Qalatasaray”ın “Liverpul” sınağında qalmaqallı hakim: Xil Manzano İstanbula gəlir
06:31
Futbol

“Qalatasaray”ın “Liverpul” sınağında qalmaqallı hakim: Xil Manzano İstanbula gəlir

UEFA Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsinin ilk oyununu idarə edəcək ispaniyalı referi “Real”ın qolunu ləğv etməsi ilə yadda qalıb
Mərakeşin həvəskar futbol liqasında qeyri-adi VAR sistemi - VİDEO
05:21
Futbol

Mərakeşin həvəskar futbol liqasında qeyri-adi VAR sistemi - VİDEO

Hakim əlinin çatdığı yeganə texnoloji imkandan istifadə etdi

Ən çox oxunanlar

“Barselona” minimal hesabla “Atletik”ə qalib gəlib
8 Mart 02:21
Dünya futbolu

“Barselona” minimal hesabla “Atletik”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

“Barselona” 67 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” - “Araz-Naxçıvan” oyunu darmadağınla yadda qaldı - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Mart 21:10
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” - “Araz-Naxçıvan” oyunu darmadağınla yadda qaldı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Qarabağ” 49 xalla turnir cədvəlində ikinci pillədədir
“Karvan-Yevlax” - “Sumqayıt” oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO
7 Mart 16:58
Futbol

“Karvan-Yevlax” - “Sumqayıt” oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO

23-cü tura martın 10-da yekun vurulacaq
Azərbaycan cüdoçuları Avstriyadan dörd medalla qayıdırlar - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Mart 23:33
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Avstriyadan dörd medalla qayıdırlar - YENİLƏNİB + VİDEO

Camal Qamzatxanov gürcü rəqibinə qalib gələrək bürünc mükafatı komandamızın aktivinə yazdırıb