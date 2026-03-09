Uesli Sneyder futbola qayıtdı: 41 yaşında yenidən yaşıl meydanlarda

Niderland futbolunun əfsanəsi Uesli Sneyder gözlənilməz qərarla azarkeşlərini sevindirib. 41 yaşlı keçmiş ulduz karyerasını bərpa edərək Niderlandın dördüncü divizion təmsilçisi “OSM’75” klubunun heyətində meydana çıxıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, Sneyderin bu klub seçimi təsadüfi deyil. Belə ki, komandanın məşqçilər heyətində onun böyük qardaşı Ceffri Sneyder yer alır. Uzun fasilədən sonra yenidən yaşıl meydanlara dönən ulduz futbolçu bu addımını oyuna olan böyük sevgisi ilə əlaqələndirib.
Sneyder qayıdış qərarını belə izah edib:
“Niyə qayıtdım? Çünki hələ də futbolun dünyanın en maraqlı oyunu olduğunu düşünürəm. Uzun müddət fiziki durumum meydana çıxmağa imkan vermirdi, lakin mən tədricən buna hazırlaşmağa başladım. Bir gün isə özümə sual verdim: “Bilirsən, niyə də yox?”.
Qeyd edək ki, Uesli Sneyder karyerası ərzində “Ayaks”, “Real”, “İnter” və “Qalatasaray” kimi klublarda çıxış edib. O, 2010-cu ildə İtaliya təmsilçisi ilə Çempionlar Liqasının qalibi olub.