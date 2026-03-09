9 Mart 2026
“Volfsburq”da yeni-köhnə məşqçi: Daniel Bauer getdi, Diter Hekkinq gəldi

9 Mart 2026 01:34
“Volfsburq”da yeni-köhnə məşqçi: Daniel Bauer getdi, Diter Hekkinq gəldi

Almaniya Bundesliqasında çətin günlər keçirən “Volfsburq” klubunda ciddi kadr dəyişikliyi baş verib. Klub rəhbərliyi qənaətbəxş olmayan nəticələrə görə baş məşqçi Daniel Baueri vəzifəsindən azad edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, Bauerlə yanaşı, klubun idman direktoru Peter Kristiansen də istefaya göndərilib. Bu qərar komandanın son turda doğma meydanda “Hamburq”a 1:2 hesablı məğlubiyyətindən sonra qəbul olunub. 2025-ci ilin noyabrından komandaya rəhbərlik edən 43 yaşlı mütəxəssis, turnir cədvəlindəki geriləmənin qarşısını ala bilməyib.

Klub rəhbərliyi komandanı Bundesliqada saxlamaq missiyasını 61 yaşlı Diter Hekkinqə tapşırdığını açıqlayıb. Hekkinq “Volfsburq” azarkeşləri üçün yad sima deyil. O, 2012-2016-cı illər ərzində “canavarlar”a rəhbərlik edib və bu müddətdə klubun ən parlaq səhifələrini yazıb:

- 2015-ci il: Almaniya Kubokunun qalibi
- 2015-ci il: Almaniya Superkubokunun qalibi
- 2015-ci il: Bundesliqada gümüş medallar və Çempionlar Liqasına vəsiqə

Hazırda “Volfsburq” Bundesliqada olduqca təhlükəli vəziyyətdədir. Çempionatın başa çatmasına doqquz tur qalmış komandanın göstəriciləri belədir:

- Yer: 17 (18 komanda arasında)
- Xal: 20
- Son 3 oyun: 3 məğlubiyyət

Hekkinqin debüt matçı martın 14-də səfərdə “Hoffenhaym”a qarşı olacaq. Təcrübəli mütəxəssisin komandanı 1997-ci ildən bəri çıxış etdiyi Bundesliqada saxlaya bilib-bilməyəcəyi maraqla gözlənilir.

İdman.Biz
