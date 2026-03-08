Luka Modriçdən ailəsinə və dostlarına böyük jest: “San Siro”da 60 xüsusi qonaq

Bu gün İtaliya A Seriyasının 28-ci turu çərçivəsində keçiriləcək “Milan” - “İnter” qarşılaşması xorvatiyalı əfsanə Luka Modriç üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. “Milan”ın 40 yaşlı yarımmüdafiəçisi bu tarixi matçı canlı izləmələri üçün 60 nəfərlik dost və ailə qrupunu stadiona dəvət edib.
İdman.Biz “Corriere dello Sport” nəşrinə istinadla xəbər verir ki, uşaq yaşlarından “Milan” azarkeşi olduğunu gizlətməyən Modriç, yaxınlarının bu anın şahidi olması üçün heç bir xərcdən qaçmayıb. O, bütün qonaqların biletlərini alıb, həmçinin bir çoxunun Xorvatiyadan Milana gəliş xərclərini və nəqliyyatını təmin edib.
Xüsusi qonaqlar arasında diqqətçəkən simalardan biri də xorvatiyalı keçmiş hücumçu Mario Mandzukiçdir. Artıq İtaliyada olan və bir neçə gün Modriçin evində qonaq qalan Mandzukiç, bu axşam “San Siro”nun tribunalarında dostuna dəstək olacaq.