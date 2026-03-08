8 Mart 2026
AZ

Jorj Kaşkilyadan hakimlik tənqidi: “Rəqibin sərt oynamasına və vaxtı öldürməsinə imkan verdi”

Futbol
Xəbərlər
8 Mart 2026 20:11
69
Jorj Kaşkilyadan hakimlik tənqidi: “Rəqibin sərt oynamasına və vaxtı öldürməsinə imkan verdi”

Misli Premyer Liqasının 23-cü turu çərçivəsində keçirilən “Şamaxı” - “İmişli” oyunundan sonra qonaqların baş məşqçisi Jorj Kaşkilya mətbuat konfransında çıxış edib. Qolsuz bərabərliklə yekunlaşan matçı dəyərləndirən mütəxəssis, rəqibin oyun tərzi və hakimlikdən narazılığını gizlətməyib.

İdman.Biz xəbər verir ki, Jorj Kaşkilya qarşılaşmanın çox sərt keçdiyini və “Şamaxı”nın tez-tez qayda pozuntularına yol verdiyini bildirib. O, baş hakimin bu vəziyyətə göz yumduğunu və rəqibin sərt oyununa şərait yaratdığını söyləyib. Baş məşqçinin sözlərinə görə, “İmişli” oyunun tempini yüksək tutmağa çalışsa da, rəqib ardıcıl follarla sürəti aşağı salıb. Kaşkilya əldə olunan şanslardan yararlana bilmədiklərini və Şamaxıya qələbə üçün gəldikləri üçün nəticədən razı qalmadıqlarını vurğulayıb.

Komandanın son turlarda qələbə qazana bilməməsi və qol həsrəti ilə bağlı sualları cavablandıran mütəxəssis, heyətdə hücumameyilli oyunçuların keyfiyyət baxımından çatışmazlıqlarını etiraf edib. Lakin o, komandasının aşağı liqadan gəldiyini və topladığı 22 xalın uğurlu nəticə olduğunu qeyd edib.

Qarşıda çətin rəqiblərlə oyunların olduğunu bildirən Jorj Kaşkilya, indiyə qədər olduğu kimi, bundan sonra da bütün rəqiblərə qarşı layiqli müqavimət göstərəcəklərini və xal fərqini qorumağa çalışacaqlarını bildirib.

Qeyd edək ki, "Şamaxı"nın baş məşqçisi Ayxan Abbasov da keçirdiyi mətbuat konfransında rəqibin oyun tərzindən şikayət edib.

İdman.Biz
