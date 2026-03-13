“Borussiya Dortmund” mövsümün sonunda Züle və Özcanla yollarını ayıracaq

“Borussiya Dortmund”un mətbuat xidməti rəsmi saytında müdafiəçi Niklas Züle və yarımmüdafiəçi Salih Özcanın mövsümün sonunda klubdan ayrılacağını açıqlayıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, hər iki oyunçu 2022-ci ilin yayından klubda oynayırlar.
“Bu həftə hər ikisi ilə çox açıq və konstruktiv müzakirələr apardıq. Nəticədə, Niklas və Salihlə mövsümün sonunda yollarını ayırmaq barədə razılığa gəldik”, “Dortmund”un baş direktoru Lars Riken deyib.
Züle bütün yarışlarda 108 oyunda meydana çıxıb, üç qol vurub və beş məhsuldar ötürmə edib.
Özcan 92 oyunda meydana çıxıb və iki məhsuldar ötürmə edib.