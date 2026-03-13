13 Mart 2026
Azərbaycan Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” “Karvan-Yevlax” ilə üz-üzə

13 Mart 2026 09:07
Azərbaycan Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” “Karvan-Yevlax” ilə üz-üzə

Bu gün futbol üzrə Misli Premyer Liqasının 24-cü turunun oyunu “Araz-Naxçıvan” “Karvan-Yevlax” arasında baş tutacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, saat 18:30-da start götürəcək turun mərkəzi qarşılaşmasını Kamranbəy Rəhimov idarə edəcək.

“Araz-Naxçıvan” 33 xalla turnir cədvəlinin beşinci pilləsində yer alıb. 8 xala malik “Karvan-Yevlax” isə on birincidir.

Misli Premyer Liqası
Üçüncü dövrə, 24-cü tur
13 mart
18:30. “Araz-Naxçıvan” - “Karvan-Yevlax”
Hakimlər: Kamranbəy Rəhimov, Zeynal Zeynalov, Kərim Zeynalov, İslam Məmmədov.
VAR: Elvin Bayramov.
AVAR: İnqilab Məmmədov.
Hakim-inspektor: Munis Abdullayev.
AFFA nümayəndəsi: Eldəniz Musayev.
“Liv Bona Dea Arena”

Qeyd edək ki, tura martın 15-də yekun vurulacaq.

