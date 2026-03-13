Azərbaycan Premyer Liqası: “Sumqayıt” “Şamaxı”ya qarşı

Bu gün futbol üzrə Misli Premyer Liqasının 24-cü turu çərçivəsində ikinci qarşılaşma Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda keçiriləcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, “Sumqayıt” “Şamaxı”nı qəbul edəcək.
Oyun saat 20:30-da başlayacaq. “Sumqayıt” 32 xalla turnir cədvəlinin altıncı pilləsində yer alıb. 27 xala malik “Şamaxı” isə səkkizincidir.
Misli Premyer Liqası
Üçüncü dövrə, 24-cü tur
13 mart
20:30. “Sumqayıt” - “Şamaxı”
Hakimlər: Cavid Cəlilov, Kamran Bayramov, Müslüm Əliyev, Əkbər Əhmədov.
VAR: Əli Əliyev.
AVAR: Vüsal Məmmədov.
Hakim-inspektor: Ömər Paşayev.
AFFA nümayəndəsi: Emin Cəfərov.
Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu
Qeyd edək ki, tura martın 15-də yekun vurulacaq.