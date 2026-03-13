Avropada futbol axşamı: Liqalarda günün proqramı

İdman.Biz xəbər verir ki, 13 mart tarixində yaşıl meydanlarda bir sıra maraqlı qarşılaşmalar baş tutacaq. Aşağıda oyunların siyahısı ilə tanış ola bilərsiniz:
Misli Premyer Liqası
18:30 “Araz-Naxçıvan” - “Karvan-Yevlax”
20:30 “Sumqayıt” - “Şamaxı”
Türkiyə Superliqası
21:00 “Antalyaspor” - “Qaziantep”
21:00 “Fatih Karagümrük” - “Fənərbağça”
İspaniya La Liqası
23:59 “Alaves” - “Vilyarreal”
İtaliya Seriya A
22:45 “Torino” - “Parma”
Almaniya Bundesliqası
23:30 “Borussiya Münhenqladbax” - “Sankt-Pauli”
Fransa Liqa 1
23:45 “Marsel” - “Oser”