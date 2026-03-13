13 Mart 2026
AZ

Avropada futbol axşamı: Liqalarda günün proqramı

Futbol
Xəbərlər
13 Mart 2026 09:43
78
Avropada futbol axşamı: Liqalarda günün proqramı

İdman.Biz xəbər verir ki, 13 mart tarixində yaşıl meydanlarda bir sıra maraqlı qarşılaşmalar baş tutacaq. Aşağıda oyunların siyahısı ilə tanış ola bilərsiniz:

Misli Premyer Liqası
18:30 “Araz-Naxçıvan” - “Karvan-Yevlax”
20:30 “Sumqayıt” - “Şamaxı”

Türkiyə Superliqası
21:00 “Antalyaspor” - “Qaziantep”
21:00 “Fatih Karagümrük” - “Fənərbağça”

İspaniya La Liqası
23:59 “Alaves” - “Vilyarreal”

İtaliya Seriya A
22:45 “Torino” - “Parma”

Almaniya Bundesliqası
23:30 “Borussiya Münhenqladbax” - “Sankt-Pauli”

Fransa Liqa 1
23:45 “Marsel” - “Oser”

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Finalissima” təhlükədə: Rok konserti Messinin planlarını poza bilər
10:31
Futbol

“Finalissima” təhlükədə: Rok konserti Messinin planlarını poza bilər

Argentina və İspaniya arasındakı böyük finalın keçiriləcəyi məkanla bağlı ciddi problem yaranıb
Azərbaycan Premyer Liqası: “Sumqayıt” “Şamaxı”ya qarşı
09:15
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sumqayıt” “Şamaxı”ya qarşı

Tura martın 15-də yekun vurulacaq
“Arsenal” “Leypsiq”in futbolçusunun transferi ilə bağlı danışıqlara başlayıb
09:08
Dünya futbolu

“Arsenal” “Leypsiq”in futbolçusunun transferi ilə bağlı danışıqlara başlayıb

Lukeba bu mövsüm bütün turnirlərdə 23 oyunda meydana çıxıb
Azərbaycan Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” “Karvan-Yevlax” ilə üz-üzə
09:07
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” “Karvan-Yevlax” ilə üz-üzə

Tura martın 15-də yekun vurulacaq
“Liverpul” “Mançester Yunayted”lə “Çelsi”nin maraqlandığı yarımmüdafiəçi uğrunda mübarizəyə qoşulub
07:11
Dünya futbolu

“Liverpul” “Mançester Yunayted”lə “Çelsi”nin maraqlandığı yarımmüdafiəçi uğrunda mübarizəyə qoşulub

Bu mövsüm Adams bütün yarışlarda 19 oyunda meydana çıxıb
Unai Emeri “Aston Villa”da 100-cü qələbəsini qazanaraq klub rekorduna imza atıb
06:45
Dünya futbolu

Unai Emeri “Aston Villa”da 100-cü qələbəsini qazanaraq klub rekorduna imza atıb

Unai Emeri “Aston Villa”ya 24 oktyabr 2022-ci ildən başçılıq edir

Ən çox oxunanlar

Çempionlar Liqası: Nyukaslda dram, “Bavariya” və “Atletiko”dan möhtəşəm qələbə
11 Mart 02:09
Futbol

Çempionlar Liqası: Nyukaslda dram, “Bavariya” və “Atletiko”dan möhtəşəm qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO

“Barselona” əlavə edilmiş vaxtda məğlubiyyətdən qurtula bilib
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” biabırçı hesabla “Sabah”a məğlub oldu
10 Mart 21:05
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” biabırçı hesabla “Sabah”a məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyun “Bank Respublika Arena”da keçirilib
Azərbaycan güləşçiləri U-23 Avropa çempionatında üç medal qazanıblar
11 Mart 23:11
Güləş

Azərbaycan güləşçiləri U-23 Avropa çempionatında üç medal qazanıblar - YENİLƏNİB

Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq
Avropa Liqası: “Frayburq”dan minimal qələbə, “Nottingem Forest”dan gözlənilməz məğlubiyyət
02:08
Futbol

Avropa Liqası: “Frayburq”dan minimal qələbə, “Nottingem Forest”dan gözlənilməz məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO

UEFA Avropa Liqasında 1/8 finalın ilk oyunları keçirilib