13 Mart 2026
AZ

Branimir Subaşiç: “Hər şey “Neftçi”nin öz əlindədir”

Futbol
Xəbərlər
13 Mart 2026 11:21
84
Branimir Subaşiç: “Hər şey “Neftçi”nin öz əlindədir”

“Neftçi”nin indiki durumu pis görünmür. Doğrudur, turnir cədvəlindəki mövqeyi yenə də yaxşı deyil. Daha üst pillələrdə ola bilərdilər. Son vaxtlarda komanda yaxşı futbol oynayır, nəticələr də pis deyil. Hər halda, motivasiya yüksək olmalıdır. Ancaq təbii ki, “Neftçi” hər zaman yuxarı pillələrdə olmalıdır. Doğrudur, “Turan Tovuz”la görüşdə uduzdular. Lakin “Neftçi” pis oynamadı”.

Bu sözləri “Neftçi”nin sabiq hücumçusu Branimir Subaşiç deyib.

Vaxtı ilə “ağ-qaralar”ın əsas forvardı olmuş veteran futbolçu avrokubok şanslarını da dəyərləndirib.

“Hər şey “Neftçi”nin öz əlindədir də. Hər halda, “Neftçi” yenə də turnir cədvəlində yüksələ bilər. Qələbələr qazanmaq lazımdır. “Neftçi” böyük klubdur. Onlar hər mövsüm çempionluq uğrunda mübarizədə olmalıdır. Ən azından avrokuboklara vəsiqə qazanmalıdır. Çünki biz bunu həmişə belə görmüşdük. İnanıram ki, “Neftçi” yenidən bu pillələrə yüksələcək”, - deyə o, sportal.az-a açıqlamasında söyləyib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Koritiba” Kriştianu Ronaldu ilə müqavilə bağladı
12:00
Futbol

“Koritiba” Kriştianu Ronaldu ilə müqavilə bağladı

Söhbət məşhur portuqaliyalı ulduzdan yox, onun adaşından gedir
Braziliyada tarixi an: “Vasko da Qama” 11 illik həsrətə son qoyub - VİDEO
11:47
Futbol

Braziliyada tarixi an: “Vasko da Qama” 11 illik həsrətə son qoyub - VİDEO

Renato Qauşonun debütündə “Palmeyras” diz çökdürülüb
“Finalissima” təhlükədə: Rok konserti Messinin planlarını poza bilər
10:31
Futbol

“Finalissima” təhlükədə: Rok konserti Messinin planlarını poza bilər

Argentina və İspaniya arasındakı böyük finalın keçiriləcəyi məkanla bağlı ciddi problem yaranıb
Avropada futbol axşamı: Liqalarda günün proqramı
09:43
Futbol

Avropada futbol axşamı: Liqalarda günün proqramı

Türkiyə, İspaniya və digər nəhəng liqalarda növbəti tur start götürür
Azərbaycan Premyer Liqası: “Sumqayıt” “Şamaxı”ya qarşı
09:15
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sumqayıt” “Şamaxı”ya qarşı

Tura martın 15-də yekun vurulacaq
“Arsenal” “Leypsiq”in futbolçusunun transferi ilə bağlı danışıqlara başlayıb
09:08
Dünya futbolu

“Arsenal” “Leypsiq”in futbolçusunun transferi ilə bağlı danışıqlara başlayıb

Lukeba bu mövsüm bütün turnirlərdə 23 oyunda meydana çıxıb

Ən çox oxunanlar

Çempionlar Liqası: Nyukaslda dram, “Bavariya” və “Atletiko”dan möhtəşəm qələbə
11 Mart 02:09
Futbol

Çempionlar Liqası: Nyukaslda dram, “Bavariya” və “Atletiko”dan möhtəşəm qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO

“Barselona” əlavə edilmiş vaxtda məğlubiyyətdən qurtula bilib
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” biabırçı hesabla “Sabah”a məğlub oldu
10 Mart 21:05
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” biabırçı hesabla “Sabah”a məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyun “Bank Respublika Arena”da keçirilib
Azərbaycan güləşçiləri U-23 Avropa çempionatında üç medal qazanıblar
11 Mart 23:11
Güləş

Azərbaycan güləşçiləri U-23 Avropa çempionatında üç medal qazanıblar - YENİLƏNİB

Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq
Avropa Liqası: “Frayburq”dan minimal qələbə, “Nottingem Forest”dan gözlənilməz məğlubiyyət
02:08
Futbol

Avropa Liqası: “Frayburq”dan minimal qələbə, “Nottingem Forest”dan gözlənilməz məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO

UEFA Avropa Liqasında 1/8 finalın ilk oyunları keçirilib