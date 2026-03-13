13 Mart 2026
AZ

“Koritiba” Kriştianu Ronaldu ilə müqavilə bağladı

Futbol
Xəbərlər
13 Mart 2026 12:00
73
“Koritiba” Kriştianu Ronaldu ilə müqavilə bağladı

Braziliyanın “Koritiba” futbol klubu gənc futbolçu Kriştianu Ronaldu ilə müqavilə imzalayıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, söhbət məşhur portuqaliyalı hücumçudan deyil, onun adaşından gedir. Yeniyetmə futbolçu Braziliya klubunun akademiyasında çıxış edəcək.

Gənc istedad daha əvvəl “Andriraense” klubunun(Braziliya) formasını geyinib.

“Kriştianu Ronaldu futbol yolunda daha bir böyük addım atır. Belə istedadların yetişməsi ilə qürur duyuruq. Karyeranızın bu yeni mərhələsində sizə uğurlar arzulayırıq, Kriştianu Ronaldu. Ümid edirik ki, qarşıda sizi böyük nailiyyətlər gözləyir”, - deyə futbolçunun “Koritiba”ya keçid etdiyinə dair “Andriraense” klubunun rəsmi açıqlamasında bildirilib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Braziliyada tarixi an: “Vasko da Qama” 11 illik həsrətə son qoyub - VİDEO
11:47
Futbol

Braziliyada tarixi an: “Vasko da Qama” 11 illik həsrətə son qoyub - VİDEO

Renato Qauşonun debütündə “Palmeyras” diz çökdürülüb
Branimir Subaşiç: “Hər şey “Neftçi”nin öz əlindədir”
11:21
Futbol

Branimir Subaşiç: “Hər şey “Neftçi”nin öz əlindədir”

“Neftçi”nin sabiq hücumçusu bildirib ki, qələbə qazanmaq lazımdır
“Finalissima” təhlükədə: Rok konserti Messinin planlarını poza bilər
10:31
Futbol

“Finalissima” təhlükədə: Rok konserti Messinin planlarını poza bilər

Argentina və İspaniya arasındakı böyük finalın keçiriləcəyi məkanla bağlı ciddi problem yaranıb
Avropada futbol axşamı: Liqalarda günün proqramı
09:43
Futbol

Avropada futbol axşamı: Liqalarda günün proqramı

Türkiyə, İspaniya və digər nəhəng liqalarda növbəti tur start götürür
Azərbaycan Premyer Liqası: “Sumqayıt” “Şamaxı”ya qarşı
09:15
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sumqayıt” “Şamaxı”ya qarşı

Tura martın 15-də yekun vurulacaq
“Arsenal” “Leypsiq”in futbolçusunun transferi ilə bağlı danışıqlara başlayıb
09:08
Dünya futbolu

“Arsenal” “Leypsiq”in futbolçusunun transferi ilə bağlı danışıqlara başlayıb

Lukeba bu mövsüm bütün turnirlərdə 23 oyunda meydana çıxıb

Ən çox oxunanlar

Çempionlar Liqası: Nyukaslda dram, “Bavariya” və “Atletiko”dan möhtəşəm qələbə
11 Mart 02:09
Futbol

Çempionlar Liqası: Nyukaslda dram, “Bavariya” və “Atletiko”dan möhtəşəm qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO

“Barselona” əlavə edilmiş vaxtda məğlubiyyətdən qurtula bilib
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” biabırçı hesabla “Sabah”a məğlub oldu
10 Mart 21:05
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” biabırçı hesabla “Sabah”a məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyun “Bank Respublika Arena”da keçirilib
Azərbaycan güləşçiləri U-23 Avropa çempionatında üç medal qazanıblar
11 Mart 23:11
Güləş

Azərbaycan güləşçiləri U-23 Avropa çempionatında üç medal qazanıblar - YENİLƏNİB

Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq
Avropa Liqası: “Frayburq”dan minimal qələbə, “Nottingem Forest”dan gözlənilməz məğlubiyyət
02:08
Futbol

Avropa Liqası: “Frayburq”dan minimal qələbə, “Nottingem Forest”dan gözlənilməz məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO

UEFA Avropa Liqasında 1/8 finalın ilk oyunları keçirilib