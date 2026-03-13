“Koritiba” Kriştianu Ronaldu ilə müqavilə bağladı

Braziliyanın “Koritiba” futbol klubu gənc futbolçu Kriştianu Ronaldu ilə müqavilə imzalayıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, söhbət məşhur portuqaliyalı hücumçudan deyil, onun adaşından gedir. Yeniyetmə futbolçu Braziliya klubunun akademiyasında çıxış edəcək.
Gənc istedad daha əvvəl “Andriraense” klubunun(Braziliya) formasını geyinib.
“Kriştianu Ronaldu futbol yolunda daha bir böyük addım atır. Belə istedadların yetişməsi ilə qürur duyuruq. Karyeranızın bu yeni mərhələsində sizə uğurlar arzulayırıq, Kriştianu Ronaldu. Ümid edirik ki, qarşıda sizi böyük nailiyyətlər gözləyir”, - deyə futbolçunun “Koritiba”ya keçid etdiyinə dair “Andriraense” klubunun rəsmi açıqlamasında bildirilib.