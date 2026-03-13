“Qarabağ”dan gözlənilməz transfer gedişi - FOTO

Fransanın U-19 futbol millisinin sabiq üzvü Jali Muaddibin adı “Qarabağ”la hallandırılır.
İdman.Biz xəbər verir ki, Rumıniyanın “iAMsport” nəşrinin yaydığı məlumata görə, vaxtilə "Botoşani"dən ayrılan 25 yaşlı cinah oyunçusu yayda Ağdam təmsilçisinə keçə bilər. Mənbə iddia edir ki, futbolçuya maraq göstərən tərəf məhz Azərbaycan klubudur.
Xəbərdə bildirilir ki, Leo Qrozavunun qərarı ilə ötən yay Rumıniya klubundan göndərilən fransalı futbolçu daha sonra Kiprin "Omonia Aradippou" komandasına yollanıb. Onun bu klubla yalnız bir mövsümlük müqavilə bağladığı, buna görə də yayda azad agent kimi yeni komandaya keçə biləcəyi vurğulanıb.
Bildirilir ki, Muaddib bu mövsüm Kipr çempionatında 25 oyunun 22-də meydana çıxıb, üç qol və üç məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. O, əsasən cinah xəttində çıxış edir və "Qarabağ"ın da onu məhz həmin mövqelər üçün nəzərdən keçirdiyi qeyd olunub.