13 Mart 2026
AZ

Nadir Nəbiyev: “Şəfa” rəhbərliyi tək kluba yox, Azərbaycan futboluna xeyir verməyi düşünür”

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
13 Mart 2026 13:25
82
Nadir Nəbiyev: “Şəfa” rəhbərliyi tək kluba yox, Azərbaycan futboluna xeyir verməyi düşünür”

“Şəfa” rəhbərliyi tək kluba yox, Azərbaycan futboluna xeyir verməyi düşünür.

Bunu Birinci Liqa təmsilçisi “Şəfa” Futbol Klubunun akademiya rəhbəri vəzifəsinə təyin olunan Nadir Nəbiyev deyib.

Mütəxəssis təyinatı barədə danışıb.

“Şəfa” rəhbərliyi ilə görüşümüz oldu və razılaşdıq. İlkin danışıqlarda futbola aid olan düşüncələrimiz üst-üstə düşdü və anladım ki, onlar tək “Şəfa”ya yox, Azərbaycan futboluna xeyir vermək istəyirlər. Bu işləri görmək üçün də uşaq futbolundan başlamaq istəyirlər. Etimad göstərdilər, mən də bu məsuliyyəti üzərimə götürdüm. “Şəfa” gələcək vəd edən və perspektivli klubdur. Düşünürəm ki, bu klubun akademiyasında istedadlı futbolçular yetişəcək”, - deyə o, report.az-a açıqlamasında bildirib.

Nadir Nəbiyev Qərb Regional Futbol Federasiyasının prezidenti vəzifəsində qalacağını da bildirib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Qarabağ”dan gözlənilməz transfer gedişi - FOTO
13:13
Futbol

“Qarabağ”dan gözlənilməz transfer gedişi - FOTO

Rumıniya mətbuatı Ağdam klubunun Jali Muaddibə maraq göstərdiyini yazıb
Branimir Subaşiç: “Hər şey “Neftçi”nin öz əlindədir”
11:21
Futbol

Branimir Subaşiç: “Hər şey “Neftçi”nin öz əlindədir”

“Neftçi”nin sabiq hücumçusu bildirib ki, qələbə qazanmaq lazımdır
Avropada futbol axşamı: Liqalarda günün proqramı
09:43
Futbol

Avropada futbol axşamı: Liqalarda günün proqramı

Türkiyə, İspaniya və digər nəhəng liqalarda növbəti tur start götürür
Azərbaycan Premyer Liqası: “Sumqayıt” “Şamaxı”ya qarşı
09:15
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sumqayıt” “Şamaxı”ya qarşı

Tura martın 15-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” “Karvan-Yevlax” ilə üz-üzə
09:07
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” “Karvan-Yevlax” ilə üz-üzə

Tura martın 15-də yekun vurulacaq
Nadir Nəbiyev “Şəfa” klubunun akademiya rəhbəri təyin edilib
12 Mart 18:52
Azərbaycan futbolu

Nadir Nəbiyev “Şəfa” klubunun akademiya rəhbəri təyin edilib

Nəbiyev peşəkar futbolçu kimi “Neftçi”, “Turan” və “Xəzər Lənkəran” klublarında çıxış edib

Ən çox oxunanlar

Çempionlar Liqası: Nyukaslda dram, “Bavariya” və “Atletiko”dan möhtəşəm qələbə
11 Mart 02:09
Futbol

Çempionlar Liqası: Nyukaslda dram, “Bavariya” və “Atletiko”dan möhtəşəm qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO

“Barselona” əlavə edilmiş vaxtda məğlubiyyətdən qurtula bilib
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” biabırçı hesabla “Sabah”a məğlub oldu
10 Mart 21:05
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” biabırçı hesabla “Sabah”a məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyun “Bank Respublika Arena”da keçirilib
Azərbaycan güləşçiləri U-23 Avropa çempionatında üç medal qazanıblar
11 Mart 23:11
Güləş

Azərbaycan güləşçiləri U-23 Avropa çempionatında üç medal qazanıblar - YENİLƏNİB

Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq
Avropa Liqası: “Frayburq”dan minimal qələbə, “Nottingem Forest”dan gözlənilməz məğlubiyyət
02:08
Futbol

Avropa Liqası: “Frayburq”dan minimal qələbə, “Nottingem Forest”dan gözlənilməz məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO

UEFA Avropa Liqasında 1/8 finalın ilk oyunları keçirilib