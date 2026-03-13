13 Mart 2026
Qvardiola futboldan sonrakı həyatını təsvir edib

13 Mart 2026 12:49
Qvardiola futboldan sonrakı həyatını təsvir edib

“Mançester Siti”nin baş məşqçisi Xosep Qvardiola futboldan sonrakı həyat haqqında düşünməyə başladığını etiraf edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, ispaniyalı mütəxəssis karyerasını başa vurduqdan sonra futbolun ona çox şey çatmayacağını bildirib.

“Mənə “Kamp Nou” çatmayacaq, “Bavariya” çatmayacaq - ümid edirəm ki, növbəti mərhələyə keçib “Allians Arena”ya gedə biləcəyik – və karyeramı bitirəndə bunların hamısı mənə çatmayacaq. Bu axşamlar üçün darıxacağam, çünki onlar çox xüsusidir”, – deyə Qvardiola bildirib.

O, İngiltərədəki stadionlara da xüsusi sevgisi olduğunu qeyd edib.

“Mən “Selharst Park”ı da çox sevirəm(“Kristal Palas”ın stadionu), o da mənə çatmayacaq. Darıxacağam. “Fulhem”, “Kristal Pelas” və “Qudison Park” stadionları İngiltərəni və Premyer Liqanı sevməyimin səbəblərindən biridir”, – deyə mütəxəssis vurğulayıb.

Qvardiola İngiltərə Kubokunu da yüksək qiymətləndirib:

“İngiltərə Kubokunu çox sevirəm, çünki Birinci Liqa komandalarına qarşı oynamaq imkanı yaradır. Bu mənə çox xoş gəlir”.

