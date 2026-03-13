13 Mart 2026
AZ

Unai Emeri “Aston Villa”da 100-cü qələbəsini qazanaraq klub rekorduna imza atıb

Dünya futbolu
Xəbərlər
13 Mart 2026 06:45
141
Unai Emeri “Aston Villa”da 100-cü qələbəsini qazanaraq klub rekorduna imza atıb

“Aston Villa”nın baş məşqçisi Unai Emeri İngiltərə klubunun çalışdırıcısı kimi 100-cü qələbəsini qazanıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu, Avropa Liqasının 1/8 finalının ilk oyununda baş verib. “Aston Villa” “Lill”i 1:0 hesabı ilə məğlub edib.

Emeri klubla 100 qələbəni əvvəlki bütün məşqçilərdən daha tez qazanıb. İspan məşqçiyə bu göstəriciyə çatması üçün 181 oyun lazım olub.

Unai Emeri “Aston Villa”ya 24 oktyabr 2022-ci ildə, klub İngiltərə Premyer Liqasından düşmək uğrunda mübarizə apardığı zaman rəhbərlik etməyə başlayıb. Komanda hazırda 29 oyundan sonra 51 xalla Premyer Liqada dördüncü yerdədir və Avropa Liqasının 1/8 finalında oynayır.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Liverpul” “Mançester Yunayted”lə “Çelsi”nin maraqlandığı yarımmüdafiəçi uğrunda mübarizəyə qoşulub
07:11
Dünya futbolu

“Liverpul” “Mançester Yunayted”lə “Çelsi”nin maraqlandığı yarımmüdafiəçi uğrunda mübarizəyə qoşulub

Bu mövsüm Adams bütün yarışlarda 19 oyunda meydana çıxıb
İran millisi ABŞ-ın DÇ-2026-dan kənarlaşdırılmasını tələb edib
06:16
Dünya futbolu

İran millisi ABŞ-ın DÇ-2026-dan kənarlaşdırılmasını tələb edib

İran ABŞ prezidenti Donald Trampın sözlərinə belə cavab verib
İngiltərə klubları Pyer Kalulu ilə maraqlanırlar
05:42
Dünya futbolu

İngiltərə klubları Pyer Kalulu ilə maraqlanırlar

Kalulu bu mövsüm bütün turnirlərdə 39 oyunda meydana çıxıb
“Siti” oyunçuları “Real”la oyundan sonra şokda olublar – Daily Mail
04:10
Dünya futbolu

“Siti” oyunçuları “Real”la oyundan sonra şokda olublar – Daily Mail

“Mançester Siti” ilə “Real Madrid” arasında cavab oyunu 17 martda olacaq
“Arsenal”ın Çempionlar Liqasının qalibi olmaq şansları daha çoxdur - Opta
03:41
Dünya futbolu

“Arsenal”ın Çempionlar Liqasının qalibi olmaq şansları daha çoxdur - Opta

“Qalatasaray”ın qalib gəlmək şansları 1 faiz olaraq qiymətləndirilir
Tiaqo Silvadan rekord – Futbolçu ilk dəfə 41 yaşında Avropa Liqasında oynayıb
03:14
Dünya futbolu

Tiaqo Silvadan rekord – Futbolçu ilk dəfə 41 yaşında Avropa Liqasında oynayıb

Braziliyalı futbolçu Avropanın ikinci ən nüfuzlu yarışında rekord qırıb

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” biabırçı hesabla “Sabah”a məğlub oldu
10 Mart 21:05
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” biabırçı hesabla “Sabah”a məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyun “Bank Respublika Arena”da keçirilib
Çempionlar Liqası: Nyukaslda dram, “Bavariya” və “Atletiko”dan möhtəşəm qələbə
11 Mart 02:09
Futbol

Çempionlar Liqası: Nyukaslda dram, “Bavariya” və “Atletiko”dan möhtəşəm qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO

“Barselona” əlavə edilmiş vaxtda məğlubiyyətdən qurtula bilib
Azərbaycan güləşçiləri U-23 Avropa çempionatında üç medal qazanıblar
11 Mart 23:11
Güləş

Azərbaycan güləşçiləri U-23 Avropa çempionatında üç medal qazanıblar - YENİLƏNİB

Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq
Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt”dən sensasiyalı nəticə, PSJ və “Real”dan böyükhesablı qələbə
12 Mart 02:15
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt”dən sensasiyalı nəticə, PSJ və “Real”dan böyükhesablı qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO

İkinci oyun günündə daha dörd görüş keçirilib