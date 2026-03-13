13 Mart 2026
İngiltərə klubları Pyer Kalulu ilə maraqlanırlar

13 Mart 2026 05:42
İngiltərə klubları Pyer Kalulu ilə maraqlanırlar

“Liverpul” və “Mançester Yunayted” “Yuventus”un mərkəz müdafiəçisi Pyer Kalulu ilə maraqlanır.

İdman.Biz-in “Caught Offside”a istinadən məlumatına görə, Turin klubu 25 yaşlı futbolçunu saxlamaq istəyir.

Mənbənin məlumatına əsasən, Kalulunun “Liverpul” və ya “Mançester Yunayted”ə keçmə ehtimalı hazırda bəlli deyil, lakin o, bu klublarda “xeyli çox” qazana bilər.

Kalulu bu mövsüm bütün turnirlərdə 39 oyunda meydana çıxıb, iki qol vurub və altı məhsuldar ötürmə edib. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2029-cu ilin yayına qədərdir. Transfermarkt-dakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 28 milyon avrodur.

