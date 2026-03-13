13 Mart 2026
13 Mart 2026 18:40
Kompani Keynin “Bayer”lə oyunda mümkün iştirakı barədə danışıb

“Bavariya”nın baş məşqçisi Vensan Kompani Bundesliqanın 26-cı turunda “Bayer Leverkuzen”lə oyun və hücumçu Harri Keynin mümkün iştirakı barədə danışıb.

İdman.Biz bildirir ki, matç 14 martda keçiriləcək.

“Nəticə əldə etmək istəyiriksə, aqressiv olmalıyıq. Leverkuzendə çoxlu istedadlı oyunçu var, baxmayaraq ki, əvvəlki illərlə müqayisədə bir az daha az təcrübəyə malikdirlər. Bu, azarkeşlər üçün və ümid edirik ki, “Bavariya” üçün də əla matç olacaq.

Keyn sabah oynaya bilər. O, tam bir həftə məşq edib. Onun sağlamlığını riskə atmaq istəmədik. 11 xallıq fərqlə belə, rahatlamağa imkan verə bilmərik. Harri sağalıbsa, oynayacaq. Bu gün onun vəziyyəti haqqında daha çox məlumat toplayacağıq", - deyə Kompani “Bavariya”nın mətbuat xidmətinin sosial media hesabında bildirib.

