La Liqa: “Vilyarreal” qələbə ilə Çempionlar Liqası zonasında möhkəmləndi

İspaniya La Liqasının 27-ci turu çərçivəsində keçirilən matçda “Vilyarreal” doğma azarkeşləri önündə “Elçe”ni qəbul edib. Gərgin keçən qarşılaşma meydan sahiblərinin 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, “Vilyarreal”ın heyətində Teyon Bukenen və Santyaqo Mourinyo vurduqları qollarla komandalarına vacib qələbəni qazandırıblar. Qonaqların yeganə qoluna isə Andre Silva imza atıb.
Bu nəticədən sonra xallarının sayını 54-ə çatdıran “Vilyarreal” turnir cədvəlinin dördüncü pilləsindəki mövqeyini bir qədər də möhkəmləndirib. “Elçe” üçün isə işlər yaxşı getmir. İspaniya çempionatında qələbə həsrətini 10 matça (altı məğlubiyyət, dörd heç-heçə) çatdıran komanda 26 xalla 17-ci sırada qərarlaşıb.