8 Mart 2026
AZ

La Liqa: “Vilyarreal” qələbə ilə Çempionlar Liqası zonasında möhkəmləndi

Futbol
Xəbərlər
8 Mart 2026 20:01
77
La Liqa: “Vilyarreal” qələbə ilə Çempionlar Liqası zonasında möhkəmləndi

İspaniya La Liqasının 27-ci turu çərçivəsində keçirilən matçda “Vilyarreal” doğma azarkeşləri önündə “Elçe”ni qəbul edib. Gərgin keçən qarşılaşma meydan sahiblərinin 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, “Vilyarreal”ın heyətində Teyon Bukenen və Santyaqo Mourinyo vurduqları qollarla komandalarına vacib qələbəni qazandırıblar. Qonaqların yeganə qoluna isə Andre Silva imza atıb.

Bu nəticədən sonra xallarının sayını 54-ə çatdıran “Vilyarreal” turnir cədvəlinin dördüncü pilləsindəki mövqeyini bir qədər də möhkəmləndirib. “Elçe” üçün isə işlər yaxşı getmir. İspaniya çempionatında qələbə həsrətini 10 matça (altı məğlubiyyət, dörd heç-heçə) çatdıran komanda 26 xalla 17-ci sırada qərarlaşıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” - “Araz-Naxçıvan” oyunu darmadağınla yadda qaldı - YENİLƏNİB + VİDEO
21:10
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” - “Araz-Naxçıvan” oyunu darmadağınla yadda qaldı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Qarabağ” 49 xalla turnir cədvəlində ikinci pillədədir
Bundesliqa: “Sankt-Pauli” və “Ayntraxt”dan qolsuz bərabərlik
20:54
Futbol

Bundesliqa: “Sankt-Pauli” və “Ayntraxt”dan qolsuz bərabərlik

Hamburqda keçirilən 25-ci turun qarşılaşmasında tərəflər sülhə razı olublar
Superliqa: Konyada bol aksiyonlu oyun, qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİR
20:47
Futbol

Superliqa: Konyada bol aksiyonlu oyun, qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİR

“Konyaspor” və “Kasımpaşa” matçında penalti dramı və ləğv edilən qərarlar yadda qalıb
Ronaldu: “Güclü qadınlarla əhatə olunmuşam” - FOTO
20:33
Futbol

Ronaldu: “Güclü qadınlarla əhatə olunmuşam” - FOTO

“Əl-Nəsr”in ulduzu 8 Mart münasibətilə ailə üzvlərinin fotolarını paylaşıb
Seria A: “Verona”dan möhtəşəm qayıdış: 12 matçlıq qələbə həsrətinə son qoyuldu - YENİLƏNİR
20:22
Futbol

Seria A: “Verona”dan möhtəşəm qayıdış: 12 matçlıq qələbə həsrətinə son qoyuldu - YENİLƏNİR

“Bolonya”nı səfərdə məğlub edən veronalılar sağ qalmaq ümidlərini artırıblar
İngiltərə Kuboku: “Port Veyl” “Sanderlend”i mübarizədən kənarlaşdırdı - YENİLƏNİR
20:17
Futbol

İngiltərə Kuboku: “Port Veyl” “Sanderlend”i mübarizədən kənarlaşdırdı - YENİLƏNİR

Autsayder İngiltərə kubokunda sensasiyaya imza ataraq adını 1/4 finala yazdırıb
Jorj Kaşkilyadan hakimlik tənqidi: “Rəqibin sərt oynamasına və vaxtı öldürməsinə imkan verdi”
20:11
Futbol

Jorj Kaşkilyadan hakimlik tənqidi: “Rəqibin sərt oynamasına və vaxtı öldürməsinə imkan verdi”

“İmişli”nin baş məşqçisi “Şamaxı” ilə heç-heçəni rəqibin qayda pozuntuları və hücumdakı kəsərliyin çatışmazlığı ilə əlaqələndirib

Ən çox oxunanlar

“Barselona” minimal hesabla “Atletik”ə qalib gəlib
02:21
Dünya futbolu

“Barselona” minimal hesabla “Atletik”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

“Barselona” 67 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir
“Karvan-Yevlax” - “Sumqayıt” oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO
7 Mart 16:58
Futbol

“Karvan-Yevlax” - “Sumqayıt” oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO

23-cü tura martın 10-da yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” - “Araz-Naxçıvan” oyunu darmadağınla yadda qaldı - YENİLƏNİB + VİDEO
21:10
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” - “Araz-Naxçıvan” oyunu darmadağınla yadda qaldı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Qarabağ” 49 xalla turnir cədvəlində ikinci pillədədir
“Fənərbağça” böyük transfer əməliyyatı hazırlayır - VİDEO
6 Mart 06:05
Dünya futbolu

“Fənərbağça” böyük transfer əməliyyatı hazırlayır - VİDEO

Klub üç futbolçunun vəziyyətini diqqətlə izləyir