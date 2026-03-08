Madonnanın 36 illik sirri açıldı: İtmiş “Selta” forması tapılıb

Dünya musiqisinin əfsanəsi Madonna İspaniyanın “Selta” futbol klubunun onilliklərdir axtardığı suala gözlənilməz cavab verib. Pop kraliçası 1990-cı ildə Viqodakı konsertində geyindiyi formanın taleyinə aydınlıq gətirib.
İdman.Biz xəbər verir ki, hadisələr “Selta”nın prezidenti Mariyan Mourinyonun ulduza ünvanladığı açıq məktubdan sonra sürətlənib. Klub rəhbərliyi Madonnanın 1990-cı ildə “Blond Ambition” turu çərçivəsində “Balaidos” stadionunda səhnəyə çıxarkən geyindiyi səma mavisi rəngli, 5 nömrəli formanın harada olduğunu öyrənmək istəyib.
Madonna sosial şəbəkə hesabında kluba cavab verərək həmin formanı hələ də saxladığını bildirib:
“Bu forma mənim arxivimdə asılıb! Mən sizin komandanı ruhən təmsil edirəm!”
Qeyd edək ki, “Selta” bu həftə ərzində Madonnanın diqqətini çəkmək üçün müxtəlif kampaniyalar təşkil etmişdi. Hətta cümə günü “Real”la oyundan əvvəl stadionda müğənninin məşhur “Like a Prayer” hiti orkestrin müşayiəti ilə ifa olunmuşdu. 36 il əvvəl geynilən həmin forma klub üçün mənəvi irs nümunəsi hesab olunur.