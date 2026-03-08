Superliqa: Nə qol buraxırlar, nə də xal itirirlər: “Rizesspor”dan ardıcıl üçüncü qələbə

Türkiyə Superliqasının 25-ci turunda “Çaykur Rizesspor” öz meydanında “Antalyaspor”u qəbul edib. “Çaykur Didi” stadionunda keçirilən qarşılaşma meydan sahiblərinin 1:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, matç boyu daha üstün oyun nümayiş etdirən “Çaykur Rizesspor”a qələbə qazandıran qolu 10-cu dəqiqədə penaltidən Qazim Laçi vurub.
Bu nəticə ilə Rəcəb Uçarın yetirmələri ardıcıl üçünü qələbəsini qazanıblar. Diqqətçəkən məqam odur ki, Qara dəniz komandası bu qarşılaşmaların heç birində qapısında qol görməyib. Xallarının sayını 30-a yüksəldən “Rizesspor” turnir cədvəlində səkkizinci pillədəki mövqeyini möhkəmləndirib. Qələbə həsrəti üç matça çatan “Antalyaspor” isə 24 xalla 13-cüdür.
Qeyd edək ki, Super Liqanın növbəti turunda “Çaykur Rizesspor” səfərdə “Trabzonspor”un qonağı olacaq. “Antalyaspor” isə öz meydanında “Qaziantep”i qəbul edəcək.
Paralel keçən oyunda Burak Yılmazın rəhbərlik etdiyi “Qaziantep” öz meydanında turnir cədvəlinin sonuncu pilləsində qərarlaşan “Fatih Karagümrük”ü qəbul edib. “Qaziantep Böyükşəhər” stadionunda keçirilən qarşılaşma 1:1 hesablı heç-heçə ilə başa çatıb.
Matçın ilk hissəsi qolsuz bərabərliklə yekunlaşıb. İkinci hissəyə daha sürətli başlayan meydan sahibləri 54-cü dəqiqədə Aleksandru Maksimin qolu ilə 1:0 önə keçiblər. Lakin qonaq komanda cəmi doqquz dəqiqə sonra Serjinyo ilə bu qola cavab verərək matçın yekun hesabını müəyyənləşdirib.
Bu nəticədən sonra liqada qələbə həsrəti dörd oyuna çatan “Qaziantep” xallarının sayını 30-a yüksəldib və 10-cu pillədədir. Liqanın sonuncusu “Fatih Karagümrük” isə xalını 14-ə çatdırıb.
Superliqanın növbəti turunda “Qaziantep” səfərdə “Antalyaspor”un qonağı olacaq. “Fatih Karagümrük” isə öz meydanında “Fənərbağça”nı qəbul edəcək.