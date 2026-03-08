8 Mart 2026
AZ

Superliqa: Nə qol buraxırlar, nə də xal itirirlər: “Rizesspor”dan ardıcıl üçüncü qələbə

Futbol
Xəbərlər
8 Mart 2026 16:45
92
Superliqa: Nə qol buraxırlar, nə də xal itirirlər: “Rizesspor”dan ardıcıl üçüncü qələbə

Türkiyə Superliqasının 25-ci turunda “Çaykur Rizesspor” öz meydanında “Antalyaspor”u qəbul edib. “Çaykur Didi” stadionunda keçirilən qarşılaşma meydan sahiblərinin 1:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, matç boyu daha üstün oyun nümayiş etdirən “Çaykur Rizesspor”a qələbə qazandıran qolu 10-cu dəqiqədə penaltidən Qazim Laçi vurub.

Bu nəticə ilə Rəcəb Uçarın yetirmələri ardıcıl üçünü qələbəsini qazanıblar. Diqqətçəkən məqam odur ki, Qara dəniz komandası bu qarşılaşmaların heç birində qapısında qol görməyib. Xallarının sayını 30-a yüksəldən “Rizesspor” turnir cədvəlində səkkizinci pillədəki mövqeyini möhkəmləndirib. Qələbə həsrəti üç matça çatan “Antalyaspor” isə 24 xalla 13-cüdür.

Qeyd edək ki, Super Liqanın növbəti turunda “Çaykur Rizesspor” səfərdə “Trabzonspor”un qonağı olacaq. “Antalyaspor” isə öz meydanında “Qaziantep”i qəbul edəcək.

Paralel keçən oyunda Burak Yılmazın rəhbərlik etdiyi “Qaziantep” öz meydanında turnir cədvəlinin sonuncu pilləsində qərarlaşan “Fatih Karagümrük”ü qəbul edib. “Qaziantep Böyükşəhər” stadionunda keçirilən qarşılaşma 1:1 hesablı heç-heçə ilə başa çatıb.

Matçın ilk hissəsi qolsuz bərabərliklə yekunlaşıb. İkinci hissəyə daha sürətli başlayan meydan sahibləri 54-cü dəqiqədə Aleksandru Maksimin qolu ilə 1:0 önə keçiblər. Lakin qonaq komanda cəmi doqquz dəqiqə sonra Serjinyo ilə bu qola cavab verərək matçın yekun hesabını müəyyənləşdirib.

Bu nəticədən sonra liqada qələbə həsrəti dörd oyuna çatan “Qaziantep” xallarının sayını 30-a yüksəldib və 10-cu pillədədir. Liqanın sonuncusu “Fatih Karagümrük” isə xalını 14-ə çatdırıb.

Superliqanın növbəti turunda “Qaziantep” səfərdə “Antalyaspor”un qonağı olacaq. “Fatih Karagümrük” isə öz meydanında “Fənərbağça”nı qəbul edəcək.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Seriya A: “Leççe”dən “sağ qalmaq” mübarizəsində mühüm qələbə: “Kremoneze” uçurumun kənarında
18:09
Futbol

Seriya A: “Leççe”dən “sağ qalmaq” mübarizəsində mühüm qələbə: “Kremoneze” uçurumun kənarında

Pierotti və Ştuliçin qolları Di Françesko üçün nəfəsliyi açıb, Davide Nikolanın taleyi sual altındadır

Madonnanın 36 illik sirri açıldı: İtmiş “Selta” forması tapılıb
17:23
Futbol

Madonnanın 36 illik sirri açıldı: İtmiş “Selta” forması tapılıb

Pop ulduz klubun axtardığı tarixi formanın hələ də öz arxivində olduğunu açıqlayıb
“Nyukasl” Sandro Tonali üçün qiymət müəyyənləşdirib: 100 milyon avrodan aşağı olmaz
17:11
Futbol

“Nyukasl” Sandro Tonali üçün qiymət müəyyənləşdirib: 100 milyon avrodan aşağı olmaz

“Arsenal”, “Real” və “Mançester Yunayted” italyan ulduzu heyətinə qatmaq üçün yarışır
Azərbaycan Premyer Liqası: “Şamaxı” - “İmişli” qarşılaşması qolsuz heç-heçə ilə başa çatdı - YENİLƏNİB
16:59
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Şamaxı” - “İmişli” qarşılaşması qolsuz heç-heçə ilə başa çatdı - YENİLƏNİB

“Şamaxı” 27 xalla turnir cədvəlində səkkizinci sıradadır
Avropa klubu Azərbaycan millisinin futbolçusunu heyətinə qatmağı planlaşdırır
16:31
Futbol

Avropa klubu Azərbaycan millisinin futbolçusunu heyətinə qatmağı planlaşdırır

Mövsüm başa çatdıqdan sonra "Partizani" rəsmiləri danışıqlar aparacaq
“Yuventus” Jeremi Boqa üçün hərəkətə keçdi: 4,8 milyonluq təzminat ödəniləcək
16:17
Futbol

“Yuventus” Jeremi Boqa üçün hərəkətə keçdi: 4,8 milyonluq təzminat ödəniləcək

Turin klubu “Nitsa”dan icarəyə götürdüyü cinah oyunçusunun çıxışından razı qalıb

Ən çox oxunanlar

“Barselona” minimal hesabla “Atletik”ə qalib gəlib
02:21
Dünya futbolu

“Barselona” minimal hesabla “Atletik”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

“Barselona” 67 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir
Azərbaycan Kuboku: “Sabah” penaltilər seriyasında “Qəbələ”yə qalib gələrək adını yarımfinala yazdırıb
5 Mart 20:54
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Sabah” penaltilər seriyasında “Qəbələ”yə qalib gələrək adını yarımfinala yazdırıb - YENİLƏNİB + VİDEO

“Sabah” yarımfinalda “Qarabağ”la qarşılaşacaq
“Karvan-Yevlax” - “Sumqayıt” oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO
7 Mart 16:58
Futbol

“Karvan-Yevlax” - “Sumqayıt” oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO

23-cü tura martın 10-da yekun vurulacaq
“Fənərbağça” böyük transfer əməliyyatı hazırlayır - VİDEO
6 Mart 06:05
Dünya futbolu

“Fənərbağça” böyük transfer əməliyyatı hazırlayır - VİDEO

Klub üç futbolçunun vəziyyətini diqqətlə izləyir