6 Mart 2026
AZ

Rafa Mirə ağır cəza tələbi: 10 ildən çox həbs təhlükəsi

Futbol
Xəbərlər
6 Mart 2026 17:59
67
Rafa Mirə ağır cəza tələbi: 10 ildən çox həbs təhlükəsi

İspaniyanın “Elçe” futbol klubunun futbolçusu Rafa Mir cinsi zorakılıq ittihamı ilə bağlı məhkəmə qarşısına çıxmağa hazırlaşır. Prokurorluq 2024-cü ilin sentyabr ayında baş verən hadisə ilə bağlı futbolçuya qarşı olduqca ağır cəza tələbi irəli sürüb.

İdman.Biz “Las Provincias” nəşrinə istinadla xəbər verir ki, prokurorluq Mir üçün ümumilikdə 10 il altı ay həbs cəzası istəyir. Bunun doqquz ili cinsi zorakılıq, 18 ayı isə fiziki və mənəvi şiddət ittihamı ilə bağlıdır.

İstintaqın versiyasına görə, hadisə futbolçunun öz evində baş verib və 21 yaşlı gənc qız zorakılığa məruz qalıb.

Xatırladaq ki, Rafa Mir 2024-cü ilin sentyabrında həbs olunmuş, ifadə verdikdən sonra isə məhkəməyə qədər sərbəst buraxılmışdı. Valensiya məhkəməsi tərəfindən aparılan araşdırmalar artıq yekunlaşmaq üzrədir.

Hazırda “Elçe”də icarə əsasında çıxış edən 28 yaşlı hücumçu bütün ittihamları rədd etsə də, məhkəmənin qərarı onun həm peşəkar karyerasına, həm də azadlığına son qoya bilər. Məhkəmənin yaxın aylarda baş tutacağı gözlənilir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Real Madrid” Rodri və Şlotterbekin transferi üçün 100 milyon avro ayırmaq niyyətindədir
18:45
Dünya futbolu

“Real Madrid” Rodri və Şlotterbekin transferi üçün 100 milyon avro ayırmaq niyyətindədir

Rodrinin bazar dəyəri 75 milyon avrodur
Kriştianu Ronaldunun zədəsi gözləniləndən daha ciddi imiş
18:29
Dünya futbolu

Kriştianu Ronaldunun zədəsi gözləniləndən daha ciddi imiş

Portuqaliyalı oyunda sağ ayağındakı problemlər səbəbindən əvəzlənib
Ümrə ziyarətinə gedən “Səbail”in baş məşqçisi orda ilişib qalıbmış
18:14
Azərbaycan futbolu

Ümrə ziyarətinə gedən “Səbail”in baş məşqçisi orda ilişib qalıbmış

Nəticədə onlar Ciddə şəhərində bir neçə gün təxliyə edilmələrini gözləməli olublar
Aslan Kərimov: “Qarabağ” - “Sabah” görüşünü erkən finalı kimi qiymətləndirmək olar”
17:41
Futbol

Aslan Kərimov: “Qarabağ” - “Sabah” görüşünü erkən finalı kimi qiymətləndirmək olar”

Veteran futbolçu yarımfinal mərhələsinin də maraqlı mübarizə vəd etdiyini vurğulayıb
“Turan Tovuz” iki futbolçu ilə yollarını ayırır
17:29
Azərbaycan futbolu

“Turan Tovuz” iki futbolçu ilə yollarını ayırır

Hər iki oyunçu baş məşqçi Kurban Berdıyevin etimadını qazana bilməyib
“Sabah”ın məşqçisinin “Qarabağ”a etdiyi qeyri-etik jestin VİDEOSU
17:17
Azərbaycan futbolu

“Sabah”ın məşqçisinin “Qarabağ”a etdiyi qeyri-etik jestin VİDEOSU

Valerio Zuddas açıq-aşkar “Qarabağ”ın üzvlərinə qarşı ədəbsiz jest edir

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” yarımfinala vəsiqə qazanan ikinci klub oldu
4 Mart 21:00
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” yarımfinala vəsiqə qazanan ikinci klub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Tərəflər arasındakı Şamaxıda baş tutan ilk matçda meydan sahibləri qələbə qazanmışdı
Azərbaycan Kuboku: “Sabah” penaltilər seriyasında “Qəbələ”yə qalib gələrək adını yarımfinala yazdırıb
5 Mart 20:54
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Sabah” penaltilər seriyasında “Qəbələ”yə qalib gələrək adını yarımfinala yazdırıb - YENİLƏNİB + VİDEO

“Sabah” yarımfinalda “Qarabağ”la qarşılaşacaq
Azərbaycan Kubokunda ilk yarımfinalçı məlum olub
3 Mart 20:52
Futbol

Azərbaycan Kubokunda ilk yarımfinalçı məlum olub - YENİLƏNİB + VİDEO

1/4 final mərhələsi martın 5-də başa çatacaq
“Arsenalın baş məşqçisi komandasının oyun tərzi ilə bağlı tənqidlərə cavab verib
4 Mart 07:05
Dünya futbolu

“Arsenalın baş məşqçisi komandasının oyun tərzi ilə bağlı tənqidlərə cavab verib

“Arsenal” 29 oyundan 64 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir