Rafa Mirə ağır cəza tələbi: 10 ildən çox həbs təhlükəsi

İspaniyanın “Elçe” futbol klubunun futbolçusu Rafa Mir cinsi zorakılıq ittihamı ilə bağlı məhkəmə qarşısına çıxmağa hazırlaşır. Prokurorluq 2024-cü ilin sentyabr ayında baş verən hadisə ilə bağlı futbolçuya qarşı olduqca ağır cəza tələbi irəli sürüb.
İdman.Biz “Las Provincias” nəşrinə istinadla xəbər verir ki, prokurorluq Mir üçün ümumilikdə 10 il altı ay həbs cəzası istəyir. Bunun doqquz ili cinsi zorakılıq, 18 ayı isə fiziki və mənəvi şiddət ittihamı ilə bağlıdır.
İstintaqın versiyasına görə, hadisə futbolçunun öz evində baş verib və 21 yaşlı gənc qız zorakılığa məruz qalıb.
Xatırladaq ki, Rafa Mir 2024-cü ilin sentyabrında həbs olunmuş, ifadə verdikdən sonra isə məhkəməyə qədər sərbəst buraxılmışdı. Valensiya məhkəməsi tərəfindən aparılan araşdırmalar artıq yekunlaşmaq üzrədir.
Hazırda “Elçe”də icarə əsasında çıxış edən 28 yaşlı hücumçu bütün ittihamları rədd etsə də, məhkəmənin qərarı onun həm peşəkar karyerasına, həm də azadlığına son qoya bilər. Məhkəmənin yaxın aylarda baş tutacağı gözlənilir.