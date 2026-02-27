Minifutbol üzrə Azərbaycan millisinin Avropa çempionatındakı rəqibləri bəlli olacaq

Bu gün minifutbol üzrə Azərbaycan millisinin Avropa çempionatının final mərhələsində qarşılaşacağı rəqiblərə aydınlıq gələcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, püşkatma mərasimi Bakı vaxtı ilə saat 20:00-da Slovakiyanın paytaxtı Bratislavada təşkil olunacaq.
Millimiz püşkatma zamanı birinci səbətdə qərarlaşacaq.
Avropa çempionatı
I səbət: Slovakiya, Rumıniya, Azərbaycan, Serbiya, Qazaxıstan, Bolqarıstan
II səbət: Fransa, Monteneqro, Macarıstan, Çexiya, Ukrayna, Gürcüstan
III səbət: Belçika, İngiltərə, Bosniya və Herseqovina, İtaliya, Polşa, Portuqaliya
IV səbət: İsrail, Sloveniya, İspaniya, Yunanıstan, Türkiyə, Avstriya
Qeyd edək ki, Avropa çempionatının final mərhələsi mayın 27-dən iyunun 4-dək Bratislavada təşkil olunacaq.