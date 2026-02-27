27 Fevral 2026
AZ

Minifutbol üzrə Azərbaycan millisinin Avropa çempionatındakı rəqibləri bəlli olacaq

27 Fevral 2026 10:27
81
Bu gün minifutbol üzrə Azərbaycan millisinin Avropa çempionatının final mərhələsində qarşılaşacağı rəqiblərə aydınlıq gələcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, püşkatma mərasimi Bakı vaxtı ilə saat 20:00-da Slovakiyanın paytaxtı Bratislavada təşkil olunacaq.

Millimiz püşkatma zamanı birinci səbətdə qərarlaşacaq.

Avropa çempionatı

I səbət: Slovakiya, Rumıniya, Azərbaycan, Serbiya, Qazaxıstan, Bolqarıstan

II səbət: Fransa, Monteneqro, Macarıstan, Çexiya, Ukrayna, Gürcüstan

III səbət: Belçika, İngiltərə, Bosniya və Herseqovina, İtaliya, Polşa, Portuqaliya

IV səbət: İsrail, Sloveniya, İspaniya, Yunanıstan, Türkiyə, Avstriya

Qeyd edək ki, Avropa çempionatının final mərhələsi mayın 27-dən iyunun 4-dək Bratislavada təşkil olunacaq.

