Ceykob Mörfi: “Qarabağ” güclü komandadır”

“Sabahkı oyun asan olmayacaq”.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu sözləri İngiltərənin “Nyukasl” klubunun yarımmüdafiəçisi Ceykop Mörfi UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsində İngiltərədə “Qarabağ”a qarşı keçirəcəkləri oyundan öncə təşkil olunan mətbuat konfransında deyib.
İlk oyunda “sağsağanlar” Ağdam klubunu 6:1 hesabı ilə məğlub ediblər.
Futbolçu sabahkı qarşılaşmanın çətin keçəcəyini bildirib:
“Sabahkı oyunu səbirsizliklə gözləyirəm. Asan olmayacaq. Öz meydanımızda oynamaq isə hər zaman xoşdur. Yenə də böyük qələbə qazanmaq istəyirik.
Ötən dəfə bizi izləyən “Nyukasl” azarkeşləri Bakıda göstərdiyimiz oyuna görə çox sevinirdilər. Çox güclü çıxış etdik, aqressiv idik, hücumda yaxşı oynadıq. Bizim belə potensialımız var. Düşünürəm ki, hazırda özümüzü yaxşı göstəririk. Bu isə müxtəlif amillərin birləşməsinin nəticəsidir”.
Mörfi rəqibin də oyununa toxunub.
“Düşünürəm ki, “Qarabağ”da xüsusilə sol cinahda oynayan futbolçular çox sürətlidirlər. Onlara qarşı diqqətli olmalıyıq. Ümumilikdə güclü komandadırlar. Arxadan qurulan hücumları yaxşı təşkil edirlər.
Evdə oynayanda bizim öz dəyərlərimiz və oyun prinsiplərimiz var. Çalışacağıq ki, özümüzü göstərək və ən yaxşı oyunumuzu ortaya qoyaq. Nəticənin daha da yaxşı olması üçün əlimizdən gələni etməliyik”, - o, bildirib.