24 Fevral 2026
AZ

“Barselona” Lamin Yamalı PSJ-yə satmaqdan imtina edib

Dünya futbolu
Xəbərlər
24 Fevral 2026 00:16
117
“Barselona” Lamin Yamalı PSJ-yə satmaqdan imtina edib

“Barselona”nın prezidenti Joan Laporta, “Pari Sen-Jermen”in kataloniyalılardan İspaniya millisinin hücumçusu Lamin Yamalı necə transfer etməyə çalışdığını izah edib.

İdman.Biz-in xəbərinə görə, media orqanları daha əvvəl Fransa klubunun gənc oyunçusu ilə maraqlandığını bildirmişdi.

“PSJ iki il əvvəl Lamin Yamal üçün bizə 250 milyon avro təklif etdi. Biz ondan imtina etdik. Onun 17 yaşı var idi - bəziləri bizim dəli olduğumuzu düşünürdü!”, - jurnalist Fabrizio Romano Laportanın sözlərini sitat gətirib.

Lamin Yamal 2023-cü ilin aprel ayından bəri “Barselona”nın əsas komandasının üzvüdür. İspaniyalı futbolçu 15 yaş 290 günlüyündə debüt edib. Bu mövsüm hücumçu “blauqrana”da bütün yarışlarda 33 oyunda 15 qol vurub və 14 məhsuldar ötürmə edib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Ueyn Runi: “Tottenhem” turnir cədvəlində olmalı olduğu yerdədir”
01:12
Dünya futbolu

Ueyn Runi: “Tottenhem” turnir cədvəlində olmalı olduğu yerdədir”

“Tottenhem” turnir cədvəlində 16-cı yerdədir
“Brügge”nin baş məşqçisi: “İstədiyimiz nəticəni əldə etmək üçün buradayıq”
00:54
Dünya futbolu

“Brügge”nin baş məşqçisi: “İstədiyimiz nəticəni əldə etmək üçün buradayıq”

Komandalar arasında cavab oyunu fevralın 24-də olacaq
“Bodo-Qlimt”in baş məşqçisi: “Ən yüksək səviyyədə oynayırıq”
00:35
Dünya futbolu

“Bodo-Qlimt”in baş məşqçisi: “Ən yüksək səviyyədə oynayırıq”

“Bodo-Qlimt” ilk oyunda “İnter”ə qalib gəlib
“Mançester Yunayted”in oyunçusu sürət həddini aşdığına görə sürücülük hüququndan məhrum edilib
23 Fevral 23:41
Dünya futbolu

“Mançester Yunayted”in oyunçusu sürət həddini aşdığına görə sürücülük hüququndan məhrum edilib

Leni Yoro 2024-cü ilin yayında “Lill”dən “Mançester Yunayted”ə 62 milyon avroya keçib
“Fənərbağça” öz meydançasında heç-heçə edərək lider olmaq şansını əldən verib
23 Fevral 23:26
Dünya futbolu

“Fənərbağça” öz meydançasında heç-heçə edərək lider olmaq şansını əldən verib - VİDEO

İstanbul nəhəngi doğma meydanda autsayderi məğlub edə bilməyib
“Torino” Marko Baronini istefaya göndərərək onun yerinə Roberto D'Aversanı təyin edib
23 Fevral 23:11
Dünya futbolu

“Torino” Marko Baronini istefaya göndərərək onun yerinə Roberto D'Aversanı təyin edib

26 oyundan sonra “Torino” 27 xalla A Seriyasında 15-ci yerdədir

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” - “Karvan-Yevlax”a qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO
21 Fevral 16:25
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” - “Karvan-Yevlax”a qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Bu nəticədən sonra “Araz-Naxçıvan” turnir cədvəlində mövqeyini gücləndirib
A Seriyası: “Kalyari” və “Latsio” qolsuz bərabərliklə kifayətləniblər
22 Fevral 01:54
Dünya futbolu

A Seriyası: “Kalyari” və “Latsio” qolsuz bərabərliklə kifayətləniblər - YENİLƏNİB + VİDEO

“Latsio” 34 xalla turnir cədvəlində 26 oyundan sonra doqquzuncu yerdədir
La Liqa: “Vilyarreal” və “Barselona” turnir cədvəlində irəlilədi - YENİLƏNİB + VİDEO
23 Fevral 02:15
Futbol

La Liqa: “Vilyarreal” və “Barselona” turnir cədvəlində irəlilədi - YENİLƏNİB + VİDEO

“Valensiya” hesabı açsa da, qələbəni qoruya bilmədi

Gimnastlarımızdan Dünya Kubokunda altı medal - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
22 Fevral 16:34
Gimnastika

Gimnastlarımızdan Dünya Kubokunda altı medal - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Bakıda uğurlu çıxışlar yadda qaldı