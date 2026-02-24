“Barselona” Lamin Yamalı PSJ-yə satmaqdan imtina edib

“Barselona”nın prezidenti Joan Laporta, “Pari Sen-Jermen”in kataloniyalılardan İspaniya millisinin hücumçusu Lamin Yamalı necə transfer etməyə çalışdığını izah edib.
İdman.Biz-in xəbərinə görə, media orqanları daha əvvəl Fransa klubunun gənc oyunçusu ilə maraqlandığını bildirmişdi.
“PSJ iki il əvvəl Lamin Yamal üçün bizə 250 milyon avro təklif etdi. Biz ondan imtina etdik. Onun 17 yaşı var idi - bəziləri bizim dəli olduğumuzu düşünürdü!”, - jurnalist Fabrizio Romano Laportanın sözlərini sitat gətirib.
Lamin Yamal 2023-cü ilin aprel ayından bəri “Barselona”nın əsas komandasının üzvüdür. İspaniyalı futbolçu 15 yaş 290 günlüyündə debüt edib. Bu mövsüm hücumçu “blauqrana”da bütün yarışlarda 33 oyunda 15 qol vurub və 14 məhsuldar ötürmə edib.