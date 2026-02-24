“Bolonya” minimal hesabla “Udineze”yə qalib gəlib - VİDEO

A Seriyasının 26-cı turunda “Bolonya” “Udineze”ni 1:0 hesabı ilə məğlub edib.
İdman.Biz-in məlumatına görə, ev sahibləri hücumda daha aktiv idilər, lakin matçın taleyi penalti zərbəsi ilə həll edilib.
İlk hissənin ən təhlükəli anı künc zərbəsindən sonra baş verib. Tomas Kristensenin baş zərbəsi az fərqlə qapıdan keçib. İkinci hissədə Conatan Rou qol vurmağa yaxın oldu, lakin Jordan Zemura topu qapı xəttindən uzaqlaşdıraraq “Udineze”ni xilas edib.
Həlledici an 72-ci dəqiqədə baş verib. Santyaqo Kastro Jesper Karlström ilə qarşılaşmada yıxılıb və hakim penalti təyin edib. Federiko Bernardeski inamla zərbəni dəqiq yerinə yetirib – 1:0.
“Bolonya” məğlubiyyət seriyasından sonra ardıcıl ikinci qələbəsini qazanıb və səkkizinci yerə yüksəlib. “Udineze” ardıcıl üçüncü məğlubiyyətini alıb və turnir cədvəlində 11-ci yerdədir.
Turun digər oyununda “Fiorentina” “Piza”ya qalib gəlib - 1:0.