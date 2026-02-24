24 Fevral 2026
“Bodo-Qlimt”in baş məşqçisi: “Ən yüksək səviyyədə oynayırıq”

24 Fevral 2026 00:35
“Bodo-Qlimt”in baş məşqçisi Hyetil Knutsen UEFA Çempionlar Liqası pley-off mərhələsinin “İnter”lə keçiriləcək ikinci oyunundan əvvəl danışıb.

İdman.Biz bildirir ki, oyun 24 fevralda keçiriləcək. İlk matç Norveç komandasının 3:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

“Mən özümüzə və uzun müddətdir gördüyümüz işə inanıram. Bu, təbii hala gəlir. Etibar və mədəniyyət inkişaf edir və komandamızın keyfiyyətinə inanmağa başlayırıq. Çox şanslıyıq, çünki uzun müddətdir Avropa Liqasında oynayırıq və rəqiblərimizin səviyyəsi daim yaxşılaşır. Biz bu inkişaf prosesinə inanırdıq.
Yeni formatı bəyənirəm. Hər matç çox vacibdir. Düşünürəm ki, bu, hər üç yarışda - Konfrans Liqasında, Avropa Liqasında və Çempionlar Liqasında ümumi oyun səviyyəsini yüksəldib.

Ən yüksək səviyyədə yarışırıq. Bu, tamamilə aydındır. Biz bunu hiss etdik. Son üç oyunumuzda cəmi üç xal qazanmışdıq, amma sonra “Borussiya Dortmund” və “Atletiko Madrid”ə qarşı dörd xal qazandıq və evdə “Mançester Siti”ni məğlub etdik. Bu, çox vacibdir. Bu, komandanın potensialını göstərir. Bu, həm də komanda olaraq güclü olduğumuzu, tez öyrəndiyimizi və güclü komanda ruhuna sahib olduğumuzu göstərir”, - deyə məşqçi UEFA-nın rəsmi saytında bildirib.

