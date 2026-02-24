24 Fevral 2026
Prestianni Mbappe və Vinisiusu məhkəməyə verə bilər

24 Fevral 2026 04:10
Prestianni Mbappe və Vinisiusu məhkəməyə verə bilər

“Benfika”nın yarımmüdafiəçisi Canluka Prestianni Çempionlar Liqasının pley-off matçı zamanı braziliyalıya qarşı irqçiliklə bağlı araşdırma çərçivəsində “Real Madrid”in hücumçuları Kilian Mbappe və Vinisius Juniora qarşı məhkəmə iddiası qaldırmaq niyyətindədir.

İdman.Biz bu barədə “El Chiringuito”ya istinadən xəbər verir.

Mənbənin məlumatına görə, Lissabon klubunun yarımmüdafiəçisi məsələ ilə bağlı UEFA, FİFA və Portuqaliya məhkəmələrinə müraciət etmək niyyətindədir.

UEFA əvvəllər argentinalı yarımmüdafiəçini cəzalandırmışdı və təşkilat hadisəni araşdırır. Bildirilib ki, Prestianni Vinisiusun ağzını köynəyi ilə örtərək təhqir edib və bu da hadisəni təhlil etməyi çətinləşdirib.

