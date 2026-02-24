24 Fevral 2026
FİFA DÇ-2026-nın pley-off mərhələsinə bir ay qalmış Meksikadakı vəziyyətdən narahatdır

FİFA, mart ayının sonlarında DÇ-2026 üçün qitələrarası pley-off oyunlarının keçirilməsi planlaşdırılan Meksikadakı son iğtişaşlarla bağlı narahatlığını ifadə edib.

İdman.Biz-in The Touchline-a istinadən verdiyi məlumata görə, təşkilat daxilində oyunların təhlükəsizliyi ilə bağlı narahatlıqlar artmaqdadır. Meksikanın qitələrarası pley-off vasitəsilə iki dünya çempionatı vəsiqəsini verməsi planlaşdırılır, lakin qeyri-sabit vəziyyət FİFA-nı oyunları başqa ölkəyə köçürməyi düşünməyə məcbur edə bilər.

Dünya çempionatının başlamasına hələ çox vaxt qalsa da, seçmə pley-off oyunlarına təxminən bir ay qalıb. FİFA vəziyyəti yaxından izləyir.

2026-cı il dünya çempionatı edəcək ABŞ, Kanada və Meksikada keçiriləcək.

