23 Fevral 2026
AZ

Qurban Qurbanov: “Cavab qarşılaşmasını şərh etmək çətindir” - VİDEO

Futbol
Xəbərlər
23 Fevral 2026 14:12
87
Qurban Qurbanov: “Cavab qarşılaşmasını şərh etmək çətindir” - VİDEO

“Təhlil etdik və qərara gəldik ki, səfərdə daha diqqətli və məsuliyyətli olmalıyıq”

İdman.Biz xəbər verir ki, bunu “Qarabağ”ın baş məşqçisi Qurban Qurbanov UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin “Nyukasl”la (İngiltərə) cavab matçından öncə mətbuat konfransında deyib.

O, İngiltərədə baş tutacaq görüşə hazırlığı dəyərləndirib:

“Cavab qarşılaşmasını şərh etmək çətindir. Təhlil etdik və qərara gəldik ki, səfərdə daha diqqətli və məsuliyyətli olmalıyıq”.

Qeyd edək ki, “Nyukasl” - “Qarabağ” görüşü fevralın 24-dən 25-nə keçən gecə, saat 00:00-da İngiltərədə baş tutacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Milan” ciddi itki ilə üzləşdi: Ruben Loftus-Çik mövsümü başa vurdu
16:30
Futbol

“Milan” ciddi itki ilə üzləşdi: Ruben Loftus-Çik mövsümü başa vurdu

Futbolçunun çənəsi sınıb və bir neçə dişi düşüb
“Sabah”ın futbolçusu: “Üzərimizdə əlavə psixoloji yük hiss etmirik”
16:17
Azərbaycan futbolu

“Sabah”ın futbolçusu: “Üzərimizdə əlavə psixoloji yük hiss etmirik”

27 yaşlı müdafiəçi “Kəpəz” üzərində 1:0 hesablı qələbəni belə şərh edib
AFFA rəsmisi Avropa Liqasının oyununa təyinat alıb
16:05
Dünya futbolu

AFFA rəsmisi Avropa Liqasının oyununa təyinat alıb

Fevralın 26-da oynanılacaq görüş Bakı vaxtı ilə saat 21:45-də başlayacaq
Mbappe qol vurmaq hirsinin əvəzini ağır ödəyir
15:53
Futbol

Mbappe qol vurmaq hirsinin əvəzini ağır ödəyir

Fransalı ulduz dizindəki zədə səbəbindən çətin günlər keçirir
Azərbaycan millisi beynəlxalq turnirindəki sonuncu matçında məğlub olub - YENİLƏNİB
15:41
Futbol

Azərbaycan millisi beynəlxalq turnirindəki sonuncu matçında məğlub olub - YENİLƏNİB

U-18 yığmamız beşinci yer uğrunda Tacikistanla üz-üzə
“Karvan-Yevlax”dan meydanı özbaşına tərk edən futbolçu ilə bağlı BƏYANAT - VİDEO
15:13
Azərbaycan futbolu

“Karvan-Yevlax”dan meydanı özbaşına tərk edən futbolçu ilə bağlı BƏYANAT - VİDEO

İcraçı direktor futbolçunun nizam-intizamlı olduğunu vurğulayıb
Edvin van der Sar “Mançester Yunayted”in qapıçısının keyfiyyətini dəyərləndirib
14:47
Futbol

Edvin van der Sar “Mançester Yunayted”in qapıçısının keyfiyyətini dəyərləndirib

Van der Sar Lamensin sadə və təmkinli olduğunu vurğulayıb

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” - “Karvan-Yevlax”a qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO
21 Fevral 16:25
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” - “Karvan-Yevlax”a qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Bu nəticədən sonra “Araz-Naxçıvan” turnir cədvəlində mövqeyini gücləndirib
A Seriyası: “Kalyari” və “Latsio” qolsuz bərabərliklə kifayətləniblər
22 Fevral 01:54
Dünya futbolu

A Seriyası: “Kalyari” və “Latsio” qolsuz bərabərliklə kifayətləniblər - YENİLƏNİB + VİDEO

“Latsio” 34 xalla turnir cədvəlində 26 oyundan sonra doqquzuncu yerdədir
La Liqa: “Vilyarreal” və “Barselona” turnir cədvəlində irəlilədi - YENİLƏNİB + VİDEO
02:15
Futbol

La Liqa: “Vilyarreal” və “Barselona” turnir cədvəlində irəlilədi - YENİLƏNİB + VİDEO

“Valensiya” hesabı açsa da, qələbəni qoruya bilmədi

Gimnastlarımızdan Dünya Kubokunda altı medal - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
22 Fevral 16:34
Gimnastika

Gimnastlarımızdan Dünya Kubokunda altı medal - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Bakıda uğurlu çıxışlar yadda qaldı