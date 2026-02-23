Qurban Qurbanov: “Cavab qarşılaşmasını şərh etmək çətindir” - VİDEO

“Təhlil etdik və qərara gəldik ki, səfərdə daha diqqətli və məsuliyyətli olmalıyıq”
İdman.Biz xəbər verir ki, bunu “Qarabağ”ın baş məşqçisi Qurban Qurbanov UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin “Nyukasl”la (İngiltərə) cavab matçından öncə mətbuat konfransında deyib.
O, İngiltərədə baş tutacaq görüşə hazırlığı dəyərləndirib:
“Cavab qarşılaşmasını şərh etmək çətindir. Təhlil etdik və qərara gəldik ki, səfərdə daha diqqətli və məsuliyyətli olmalıyıq”.
Qeyd edək ki, “Nyukasl” - “Qarabağ” görüşü fevralın 24-dən 25-nə keçən gecə, saat 00:00-da İngiltərədə baş tutacaq.