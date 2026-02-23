“Yuventus”da həlledici həftə: Spalletti üçün son şans

“Yuventus” rəhbərliyi baş məşqçi Luçano Spallettinin gələcəyi ilə bağlı qəti qərarını verməyə hazırlaşır. Turinlilərin növbəti iki qarşılaşmada qeydə alınacaq nəticələri həm mütəxəssis, həm də klubun baş direktoru Damyen Komolli üçün həlledici olacaq.
İdman.Biz “La Gazzetta dello Sport” nəşrinə istinadla xəbər verir ki, “zebralar” fevralın 25-də Çempionlar Liqasında “Qalatasaray”la, martın 1-də isə A Seriyasında “Roma” ilə üz-üzə gələcəklər. Rəhbərlik maliyyə vəziyyətini düzəltmək üçün gələn mövsüm mütləq Çempionlar Liqasında iştirak etmək niyyətindədir.
Qeyd edək ki, “Yuventus” ardıcıl beş oyundur qələbə üzünə həsrət qalıb. Komanda “Qalatasaray”la ilk görüşdə 2:5 hesabı ilə məğlub olub. Hazırda A Seriyasında 46 xalla beşinci pillədə qərarlaşan Turin təmsilçisi dördüncü yerdəki “Roma”dan (47 xal) bir xal geri qalır.