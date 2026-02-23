“Paris”də gözlənilməz ayrılıq

Fransanın “Paris” klubu baş məşqçisi Stefan Jiyi ilə yollarını ayırdığını rəsmi şəkildə açıqlayıb. 51 yaşlı mütəxəssis 2023-cü ilin yayından bəri komandaya rəhbərlik edirdi.
İdman.Biz xəbər verir ki, Jiyinin rəhbərliyi dövründə paytaxt təmsilçisi Liqa 1-ə yüksəlməyi bacarıb. Lakin cari mövsümdəki zəif çıxış rəhbərliyin qərarına təsir edib. Belə ki, Fransa çempionatında keçirilən 23 turdan sonra 23 xal toplayan “Paris” turnir cədvəlinin 14-cü pilləsində qərarlaşıb.
Qeyd edək ki, bu, Stefan Jiyinin baş məşqçi kimi ilk təcrübəsi idi. O, əvvəllər Mərakeş və Bosniya və Herseqovina milli komandalarında, həmçinin “Soşo” və “Qrenobl” klublarında köməkçi məşqçi vəzifəsində çalışıb.