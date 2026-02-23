Türk futbolunda tarixi rekord: yeddi dəqiqəyə dörd qol - VİDEO

Türkiyə Üçüncü Liqasının dördüncü qrupunda çempionluq mübarizəsi aparan “Karşıyaka” səfərdə “Nazillispor” ilə qarşılaşıb. Matç qonaqların 10:0 hesablı tarixi qələbəsi ilə yekunlaşıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, İzmir təmsilçisi qarşılaşmanın gedişində inanılmaz məhsuldarlıq nümayiş etdirərək cəmi yeddi dəqiqə ərzində rəqib qapısından dörd top keçirib. “Karşıyaka”ya darmadağın gətirən qolları Ömər Faruk Sezgin (23, 51, 53), Erhan Öztürk (35), Yasin Uzunoğlu (47, 55, 82), Ensar Akgün (86), Yaqub Arda (88) və Onur İnan (89) vurublar.