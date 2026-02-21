Robertas Poşkus: “Azərbaycan, Lixtenşteyn və Litva eyni səviyyədə olan komandalardır” - MÜSAHİBƏ

“Litva və Azərbaycan birinci pillə uğrunda mübarizə aparmalıdır. Bu dəqiqdir”.
Bunu Litva millisinin sabiq forvardı, Azərbaycanda “İnter”(indiki “Şamaxı”) və Simurq”un heyətində legioner həyatı yaşamış Robertas Poşkus sportal.az-a müsahibəsində deyib.
Həmin müsahibəni təqdim edirik.
- Azərbaycan və Litva milli komandaları Millətlər Liqasında eyni qrupda mübarizə aparacaq. Qrupdakı digər komanda isə Lixtenşteyndir. Püşkatmanı Litva üçün uğurlu hesab edirsiniz?
- Püşkatmanın uğurlu olub-olmaması başqa mövzudur. İndi elə dövr gəlib ki, baxırsan, bütün qruplarda komandaların hamısı eyni səviyyədədir. Azərbaycan, Lixtenşteyn və Litva eyni səviyyədə olan komandalardır. Ona görə püşkatma necə olursa-olsun, oynamaq lazımdır.
- Qrupun aşkar favoriti, Litvadır, yoxsa Azərbaycan?
- Litva və Azərbaycan birinci pillə uğrunda mübarizə aparmalıdır. Bu dəqiqdir. Hər halda, zamanla oyunlar göstərəcək. Fikrimcə, həm Litva, həm də Azərbaycan eyni şansa sahibdir.
- Azərbaycan millisinin D divizionunda yer alması ölkədə çox pis qarşılanır. Hamı bunun çox pis nəticə olduğunu deyir. Bəs Litvada vəziyyət necədir? Litva futbol ictimaiyyəti bu nəticəni normal, yoxsa bərbad hesab edir?
- Əlbəttə ki, Litva millisinin də indiki nəticələri normal qəbul edilmir. Çünki Litva hər zaman “top-100”də, hətta “top-50”də yer almış komanda olub. Hər zaman yüksək səviyyədə oynamışıq. Bu mənada, D divizionunda yer almağımız Litva üçün çox ciddi mənada pis nəticədir. Demək ki, bu qrupdan daha yuxarı yerlərə gedə biləcəyini göstərmək lazımdır. Hər şey millinin özündən asılır. BU, Azərbaycan millisinə də aiddir. Azərbaycan Premyer Liqasının təmsilçisi olan komanda Çempionlar Liqasında oynayır. "Qarabağ"ı deyirəm. Orada bir çox futbolçular yüksək təcrübə qazanırlar. Fikrimcə, nə Litva, nə də Azərbaycan D divizionunda yer almalıdır. Hər iki komanda daha yüksək yerlərdə olmalıdır.
- Litva və Azərbaycan arasındakı oyunlar sizin üçün yəqin ki, daha maraqlı olacaq? Sizcə, hazırda hansı komanda daha güclüdür?
- Əlbəttə ki, Litva və Azərbaycan milliləri arasında olacaq oyunlara baxmaq maraqlıdır. Bütün millilərə baxıram, maraqlanıram. Azərbaycan millisini də izləyirəm. Mən orada oynayanda Azərbaycan başqa səviyyədə idi, indi başqa səviyyəyə keçiblər. “Qarabağ” da Çempionlar Liqasında oynayırlar. Onlar da beynəlxalq təcrübə qazanırlar. Çox maraqlı görüşlər olacaq.
- Sizcə, həlledici oyunlar Bakı və Kaunasda keçiriləcək?
- Yəqin ki, belə ola bilər. Amma gəlin unutmayaq ki, axı Lixtenşteyni də məğlub etmək lazımdır. İrəliyə qaçmayaq, hadisələri qabaqlamayaq. Fikrimcə, Litva və Azərbaycan milliləri birinci yer uğrunda mübarizə aparacaq.
- Litva millisinin baş məşqçisi Edqaras Yankauskas lazım olacağı təqdirdə, Valdas Dambrauskasla danışa biləcəyini söyləyib. Sizcə, Valdas Dambrauskas onun üçün hansı önəmli məlumatı deyə bilər?
- Bəli, düşünürəm ki, 100 faiz Yankauskas Dambrauskasla danışıb. Çünki Valdas artıq Azərbaycan çempionatını yaxşı tanıyır. Bütün oyunçuları bilir, istənilən məlumat lazımlıdır. Yəqin ki, danışıblar. Ya da danışacaqlar. Hər halda, Yankauskas lazımı məlumatları götürə bilər. Maraqlı matçlar bizi gözləyir.