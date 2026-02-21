Qvardiola FIFA və UEFA-ya müraciət edib

“Mançester Siti”nin baş məşqçisi Xosep Qvardiola İngiltərə Premyer Liqasındakı sıx oyun qrafikindən narazılığını ifadə edib. Onun sözlərinə görə, oyunlar arasında daha çox istirahət vaxtı təmin edilməlidir.
İdman.Biz xəbər verir ki, o bu abrədə “City Report”a açıqlamasında söyləyib.
“FIFA və UEFA-dan xahişim budur: oyunlar arasında dörd gün, yəni 72 saat olsun. Cədvəli necə istəsəniz tərtib edin, amma biz şənbə və çərşənbə axşamı, yaxud bazar və çərşənbə günü oynaya bilmərik. Oyunlar daha maraqlı olacaq, zədələr azalacaq, klubların davamlı inkişafı təmin olunacaq, futbolçular daha xoşbəxt olacaq. Dörd-beş ay davam edən zədələr olmayacaq. Anlayıram ki, bunu həyata keçirmək çox çətindir”, - deyə X. Qvardiola bildirib.