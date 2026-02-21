İPL: “Nyukasl” Bakıdakı qələbədən sonra Mançesterdə çətin sınaq qarşısında - İDMAN.BİZ-in İCMALI

İngiltərə Premyer Liqasında(İPL) 27-ci tur başlayır. Çempionluq yarışı fevralın sonunda maksimum gərginlikdədir: “Arsenal” 27 oyundan sonra 58 xal ilə liderdir, “Mançester Siti” 26 oyunla 53 xal toplayıb (bir oyunu ehtiyatda). “Aston Villa” isə 26 oyunla 50 xal toplayaraq yüksək yerləri qoruyur. “Arsenal” ilə “Mançester Siti” arasındakı fərq beş xaldır, lakin mançesterlilər qələbə qazansa, fərqi iki xala endirə bilərlər. Bu səbəbdən yaxın günlərdə hər hansı xalların itirilməsi cədvəlin üst sıralarına ciddi təsir göstərə bilər.
“Mançester Siti” – “Nyukasl Yunayted” (21 fevral)
Turun əsas oyunlarından biri “Mançester Siti”nin liderlərlə fərqi azaltmaq cəhdləri fonunda keçiriləcək. Baş məşqçi Pep Qvardiola görüş öncəsi komandaya cədvələ çox fikir verməməyi tövsiyə edib və mövsümün sonuna qədər sabitliyi qorumağın vacibliyini vurğulayıb.
Heyətə dair xəbərlərdən biri pozitivdir: Erling Holand zədədən sağalıb və oynamağa hazırdır, Savinyo isə yeddi həftəlik fasilədən sonra komandaya qayıdıb. Rodri isə hələ tam formada deyil və oyuna hazırlanır.
“Nyukasl Yunayted” isə Bakudakı Çempionlar Liqası pley-off matçında “Qarabağ”ı 6:1 məğlub edərək yüksək əhval-ruhiyyə ilə Mançestərə gəlir. Komanda üçün əsas diqqət müdafiə xəttindədir: Sven Botman qayıtmağa yaxındır, Tino Livramento isə martın əvvəlinə qədər bərpa olunacaq. Bir neçə oyunçunun iştirakı hələ də sual altındadır. Təşkilatçılar həmçinin müxtəlif turnirlərdə uğurlu səfər seriyasını vurğulayır və Avrokubokdakı yüksək əhval-ruhiyyəni qorumağa çalışırlar.
“Nyukasl Yunayted” üçün əsas məsələ Bakudakı matçdan sonra bərpa, “Mançester Siti” üçün isə liderlərin optimal səviyyəyə tez çıxmasıdır.
“Tottenhem” – “Arsenal” (22 fevral)
Turun mərkəzi oyunu Şimal-London derbisidir. “Tottenhem” yeni baş məşqçi İqor Tudor altında ilk ciddi sınaqla üz-üzə gələcək. Komanda müdafiədə bir neçə əsas oyunçunu itirib: K. Romero diskvalifikasiya olunub, həmçinin bir neçə oyunçu zədəlidir ki, bu da taktiki sxemə təsir edir.
“Arsenal” isə lider statusu ilə derbiyə gəlir, lakin son oyunlarda xallar itirib. Baş məşqçi Mikel Arteta əsas heyət üzvlərinin – K. Haverz və M. Edegor da daxil olmaqla – geri dönməsini gözləyir. Taktik baxımdan “Arsenal”ın məqsədi oyunun temposuna nəzarət etməkdir, “Tottenhem” isə yeni baş məşqçinin verdiyi motivasiya ilə hücum üçün fürsət gözləyəcək.
Digər 27-ci tur oyunları:
21 fevral:
“Aston Villa” – “Lids Yunayted”
“Brentford” – “Brayton”
“Çelsi” – “Bernli”
“Vest Hem” – “Bornmut”
22 fevral:
“Notinqem Forest” – “Liverpul”
“Kristal Pelas” – “Volverhempton”
“Sanderlend” – “Fulhem”
23 fevral:
“Everton” – “Mançester Yunayted”
APL cədvəli 27-ci tur öncəsi:
“Arsenal” – 58
“Mançester Siti” – 53
“Aston Villa” – 50
“Mançester Yunayted” – 45
“Çelsi” – 44
“Liverpul” – 42
“Brentford” – 40
“Everton” – 37
“Bornmut” – 37
“Nyukasl Yunayted” – 36
“Sanderlend” – 36
“Fulhem” – 34
“Kristal Pelas” – 32
“Brayton” – 31
“Lids Yunayted” – 30
“Tottenhem” – 29
“Notinqem Forest” – 27
“Vest Hem” – 24
“Bernli” – 18
“Vulverhempton” – 10