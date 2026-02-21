Azərbaycan millisinin dünya çempionatının seçmə mərhələsinin oyunları üçün heyəti məlum olub

Qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi fevralın 24-də təlim-məşq toplanışına başlayacaq.
İdman.Biz xəbər verir ki, yığma dünya çempionatının seçmə mərhələsində martın 3-də Bakıda Şimali Makedoniya, 7-də isə Felksutda Macarıstanla qarşılaşacaq.
Milliyə dəvət olunan futbolçuların siyahısını nəzərinizə çatdırırıq:
|N
|AD/SOYAD
|KLUB
|1
|Aytac Şərifova
|Yüksekova (Türkiyə)
|2
|Nərgiz Əliyeva
|Neftçi
|3
|Günay İsmayılova
|Giresun Sanayispor (Türkiyə)
|4
|Mehriban Şahməmmədova
|Klubsuz
|5
|Nigar Mirzaliyeva
|Hamburq (Almaniya)
|6
|Manə Mollayeva
|Neftçi
|7
|Vüsalə Seyfəddinova
|Neftçi
|8
|Jalə Məhsimova
|Yüksekova (Türkiyə)
|9
|Coşqunə Əliyeva
|Gaziantep Safir (Türkiyə)
|10
|Sevinc Cəfərzadə
|Yüksekova (Türkiyə)
|11
|Kristina Bakarandze
|Nike Lusso (Gürcüstan)
|12
|Ayşən Əhmədova
|Amed Spor (Türkiyə)
|13
|Milana Rəhimova
|Ljuboten (Şimali Makedoniya)
|14
|Ayşən Salamzadə
|Neftçi
|15
|Yeliz sAcar
|Beşiktaş (Türkiyə)
|16
|Mədinə Curuqova
|Neftçi
|17
|Peritan Bozdağ
|Fənərbağça (Türkiyə)
|18
|Alina Nəhmədova
|Partizan (Serbiya)
|19
|Aysun Muradova
|Haymana (Türkiyə)
|20
|Kamilla Məmmədova
|Dirçəliş
|21
|Xanım Əsədova
|Neftçi
|22
|Nərgiz Hacıyeva
|Şəfa
|23
|Vüsalə Hacıyeva
|Yüksekova (Türkiyə)
|24
|Aydan Həsənova
|Neftçi