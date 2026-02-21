22 Fevral 2026
AZ

İspaniya La Liqasında mübarizə davam edir: “Barselona” və “Real Madrid” rolları dəyişdi - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Futbol
Xəbərlər
21 Fevral 2026 16:43
137
İspaniya La Liqasında mübarizə davam edir: “Barselona” və “Real Madrid” rolları dəyişdi - İDMAN.BİZ-in İCMALI

İspaniya La Liqasında 25-ci turun oyunları keçirilir.

İdman.Biz xəbər verir ki, ötən tur lider dəyişikliyi baş verib. “Barselona”nın “Jirona”ya 1:2 hesabı ilə uduzmasından sonra Madrid təmsilçisi fürsəti əldən verməyib. “Real Madrid” rəqibinin büdrəməsindən dərhal yararlanaraq zirvəyə yüksəlib. Hazırda “kral klubu”nun 24 oyundan 60 xalı var. “Barselona” isə 58 xalla ikinci pillədə qərarlaşıb. İstənilən yeni xal itkisi çempionluq yarışının istiqamətini yenidən dəyişə bilər.

“Osasuna” - “Real Madrid” (21 fevral)

“Real Madrid” Pamplonaya lider kimi və konkret məqsədlə – qələbə seriyasını davam etdirmək üçün yollanır. Qarşılaşma Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsində “Benfika”ya qarşı oyunlar arasında baş tutacaq. Madridlilər ilk matçda qələbə qazanıblar.

Baş məşqçi Alvaro Arbeloa çətin səfər gözlədiyini bildirib. “Osasuna” iki aydır doğma meydanda məğlub olmur və “El Sadar” stadionu ənənəvi olaraq Madrid klubu üçün mürəkkəb arenalardan sayılır. Mütəxəssis vurğulayıb ki, burada qazanılacaq üç xal böyük əhəmiyyət daşıyır və komanda maksimum hazırlıqlı olmalıdır.

Qonaqların heyətində itkilər var. Cud Bellinqem bud nahiyəsinin arxa əzələsindəki zədə səbəbindən oynamayacaq. Kilian Mbappenin dizindəki problem isə azalsa da, tam aradan qalxmayıb.

“Osasuna” yaxşı formadadır. Komanda altı turdur uduzmur və noyabrın sonundan bəri evdə məğlubiyyət yaşamayıb. Pamplona təmsilçisinin əsas bombardiri Ante Budimir 13 qol vurub və onların böyük hissəsi çempionata təsadüf edir.

Eyni zamanda, “Real Madrid”in səfər oyunlarındakı məhsuldarlığı diqqət çəkir. Komanda ardıcıl qonaq matçlarında qol vurmaqla hücum xəttinin sabitliyini nümayiş etdirir.

“Barselona” - “Levante” (22 fevral)

“Barselona” uğursuz səfərlərdən sonra doğma meydanda “Levante”ni qəbul edəcək. Kataloniyalılar üçün əsas məqam ev statistikasıdır: Hans-Diter Flikin komandası çempionatda ev oyunlarının hamısında qalib gəlib və top fərqində də üstün göstəriciyə malikdir. “Levante” ilə qarşılaşmaların tarixi də “Barselona”nın xeyrinədir.

Flik komandanın çətin dövrdən keçdiyini etiraf edib, futbolçulara qısa istirahət verdiyini və maksimum konsentrasiyanın vacibliyini vurğulayıb. O, zədədən sonra Pedrinin qayıdacağına ümid etdiyini də bildirib.

Klub ətrafındakı fon isə hakimliklə bağlı narazılıqlarla əlaqədardır. “Barselona” bu mövzuda rəsmi müraciət ünvanlayıb.

“Levante” hazırda aşağı pillələrdə qərarlaşıb və turnir cədvəlinin təhlükəli zonasında yer alır. Qonaqların planı aydındır: mümkün qədər hesabı qorumaq və əks-hücumlarda şans axtarmaq.

25-ci turun digər oyunları:

20 fevral

“Athletic” - “Elçe” 2:1

21 fevral

“Real Sosyedad” – “Real Oviedo”

“Real Betis” – “Rayo Valyekano”

“Atletiko” – “Espanyol”

22 fevral

“Xetafe” – “Sevilya”

“Selta” – “Malyorka”

“Vilyarreal” – “Valensiya”

23 fevral

“Alaves” – “Jirona”

La Liqa cədvəli – 25-ci tur öncəsi

“Real Madrid” – 60

“Barselona” – 58

“Vilyarreal” – 48

“Atletiko” – 45

“Real Betis” – 41

“Espanyol” – 35

“Selta” – 34

“Athletic” – 34

“Real Sosyedad” – 31

“Osasuna” – 30

“Xetafe” – 29

“Jirona” – 29

“Sevilya” – 26

“Alaves” – 26

“Valensiya” – 26

“Elçe” – 25

“Rayo Valyekano” – 25

“Malyorka” – 24

“Levante” – 18

“Real Oviedo” – 16

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Çelsi”nin baş məşqçisi: “Oyunumuzda daha çox kəskinlik görmək istərdim”
00:45
Dünya futbolu

“Çelsi”nin baş məşqçisi: “Oyunumuzda daha çox kəskinlik görmək istərdim”

Liam Rosenior komandasının oyununa tənqidi yanaşıb
Azərbaycan Premyer Liqasında maraqlı olay: Oyunçu “oynaya bilmirəm” deyib meydançanı tərk etdi
00:26
Azərbaycan çempionatı

Azərbaycan Premyer Liqasında maraqlı olay: Oyunçu “oynaya bilmirəm” deyib meydançanı tərk etdi - FOTO

Durrant meydançanın kənarında artıq oynaya bilmədiyini bildirib
Türkiyə Superliqası: “Qalatasaray”ın gözlənilməz məğlubiyyəti
00:06
Dünya futbolu

Türkiyə Superliqası: “Qalatasaray”ın gözlənilməz məğlubiyyəti - VİDEO

“Qalatasaray” 23 oyundan 55 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir
La Liqa: Lider “Real Madrid” “Osasuna”ya məğlub olub
21 Fevral 23:51
Dünya futbolu

La Liqa: Lider “Real Madrid” “Osasuna”ya məğlub olub - YENİLƏNİR + VİDEO

“Real Madrid” 60 xala malikdir və turnir cədvəlinə başçılıq edir
Bundesliqa: “Leypsiq” və “Borussiya Dortmund” sülhlə ayrılıblar
21 Fevral 23:43
Dünya futbolu

Bundesliqa: “Leypsiq” və “Borussiya Dortmund” sülhlə ayrılıblar - YENİLƏNİB + VİDEO

“Bavariya” 60 xalla Almaniyanın yüksək divizionunda liderlik edir
Darvin Nunyes yayda “Nyukasl”a keçə bilər
21 Fevral 23:23
Dünya futbolu

Darvin Nunyes yayda “Nyukasl”a keçə bilər

"Atletiko Madrid" və "Yuventus" da hücumçu ilə maraqlanır
“İnter” səfərdə “Leççe”yə qalib gələrək liderlik mövqeyini qoruyub
21 Fevral 23:02
Dünya futbolu

“İnter” səfərdə “Leççe”yə qalib gələrək liderlik mövqeyini qoruyub - YENİLƏNİR + VİDEO

“İnter” 64 xalla A Seriyası turnir cədvəlinə başçılıq edir

Ən çox oxunanlar

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI
20 Fevral 12:21
Digər

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI

Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz
Azərbaycan Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” - “Karvan-Yevlax”a qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO
21 Fevral 16:25
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” - “Karvan-Yevlax”a qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Bu nəticədən sonra “Araz-Naxçıvan” turnir cədvəlində mövqeyini gücləndirib
Konfrans Liqası: “Samsunspor”dan səfər qələbəsi
20 Fevral 02:21
Dünya futbolu

Konfrans Liqası: “Samsunspor”dan səfər qələbəsi - YENİLƏNİB

Pley-off mərhələsinin ilk səkkiz oyunu baş tutub
“İnter” səfərdə “Leççe”yə qalib gələrək liderlik mövqeyini qoruyub
21 Fevral 23:02
Dünya futbolu

“İnter” səfərdə “Leççe”yə qalib gələrək liderlik mövqeyini qoruyub - YENİLƏNİR + VİDEO

“İnter” 64 xalla A Seriyası turnir cədvəlinə başçılıq edir